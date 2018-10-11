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В Минске пройдет V Белорусско-французский бизнес-форум

12.10.2018 15:46 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске пройдет V Белорусско-французский бизнес-форум
Фото из открытых источников

Посол Беларуси во Франции Павел Латушко на встрече с директором Medef International (Ассоциации предпринимателей Франции) Жеральдин Ламбле обсудили вопросы подготовки заседания совместной белорусско-французской комиссии по экономическому сотрудничеству и V Белорусско-французского бизнес-форума.

Жеральдин Ламбле возглавит французскую делегацию деловых кругов, а также примет участие в переговорах представителей деловых кругов Франции. Во время встречи согласована программа пребывания представителей французских деловых кругов в Беларуси. Планируется посещение регионов Беларуси 25 октября, проведение бизнес-форума в Минске в отеле «Европа» 26 октября, встреча с руководством Мингорисполкома, переговоры в формате В2B.

Программой бизнес-форума предусмотрены презентации экспортного потенциала, инвестиционного климата Беларуси, а также французских и белорусских компаний, имеющих успешный опыт реализации совместных проектов. С директором Medef International достигнута договоренность о проработке подписания во время бизнес-форума меморандума о взаимопонимании между ассоциацией и Национальным центром маркетинга МИД Беларуси. Стороны договорились о проведении 12 ноября в Париже в штаб-квартире Medef International презентации возможностей торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Беларусью для представителей крупнейших французских компаний.

Посольство Беларуси во Франции приглашает принять участие в бизнес-форуме представителей заинтересованных деловых кругов Беларуси и Франции. Подробнее – на сайте http://france.mfa.gov.by/be/

 
Теги: Минск
 
 
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V Белорусско-французский бизнес-форум пройдет в Минске 25-26 октября. Информационный партнер – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.
 
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