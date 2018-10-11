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Пьяный водитель отвлекся на жену и сбил двух подростков. Его отправили в колонию строгого режима
12 октября в Бресте огласили приговор 37-летнему жителю Брестского района — за ДТП, в котором пострадали двое подростков.
ДТП
Освидетельствование водителя показало 1,04 промилле, а экспертиза подтвердила, что на участке с ограничением скорости 40 км/ч он гнал 87 км/ч.
Во время расследования этого уголовного дела мужчину успели осудить еще и за незаконную охоту, на которой он попался в мае.
12 октября суд признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем причинение тяжкого телесного повреждения.
За незаконную охоту и ДТП мужчина получил по совокупности 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщила старший помощник прокурора Бреста Мария Бялт. Его также на пять лет лишили прав на ведение охоты и управление транспортными средствами. Пострадавшей в аварии девушке он должен выплатить почти 15 тыс. рублей компенсации морального вреда.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Супруга водителя уговаривала его остановиться, так как он ехал пьяным.
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