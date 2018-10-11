Пьяный водитель отвлекся на жену и сбил двух подростков. Его отправили в колонию строгого режима

12 октября в Бресте огласили приговор 37-летнему жителю Брестского района — за ДТП, в котором пострадали двое подростков.



Фото: УГАИ

ДТП произошло 10 июня в деревне Черни Брестского района. Виновник аварии в тот день отдыхал на водоеме, где выпил около 250 г водки. После «пикника» обвиняемый сел за руль и поехал с женой домой. По дороге супруга водителя уговаривала его остановиться, так как он пьян. На мужчину уговоры не действовали. В суде он пояснил, что во время спора он отвлекся от движения, чтобы посмотреть на жену, — и не справился с управлением. Автомобиль съехал на обочину и сбил двух школьников, которые ждали маршрутку. В результате аварии 16-летний парень получил ушибы ног, а его 14-летняя спутница — открытый перелом.

Освидетельствование водителя показало 1,04 промилле, а экспертиза подтвердила, что на участке с ограничением скорости 40 км/ч он гнал 87 км/ч.

Во время расследования этого уголовного дела мужчину успели осудить еще и за незаконную охоту, на которой он попался в мае.

12 октября суд признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем причинение тяжкого телесного повреждения.

За незаконную охоту и ДТП мужчина получил по совокупности 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщила старший помощник прокурора Бреста Мария Бялт. Его также на пять лет лишили прав на ведение охоты и управление транспортными средствами. Пострадавшей в аварии девушке он должен выплатить почти 15 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.