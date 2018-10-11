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Путин и Лукашенко высказались за углубление кооперации между странами

12.10.2018 15:45 — Разное | Ежедневник  
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Путин и Лукашенко высказались за углубление кооперации между странами

фото: tut.by

Российский президент заявил о необходимости вывести двустороннюю торговлю на уровень в 50 млрд долларов. Лукашенко говорил о совместных импортозамещающих производствах.

Выступая на V Форуме регионов Беларуси и России, Владимир Путин напомнил об особом статусе экономического сотрудничества между странами: Беларусь занимает первое место по объему товарооборота в торговле России со странами СНГ, а примерно половина всей белорусской экспортной продукции поставляется на российский рынок.

Российский президент напомнил, что за прошлый год товарооборот увеличился почти на четверть и достиг 32,4 млрд долларов. За 8 месяцев этого года он прибавил еще 14,5%. «Нам вполне по силам вывести взаимную торговлю на уровень в 50 млрд долларов", - цитирует Путина БЕЛТА.

Объем российских капиталовложений в Беларуси превысил 4 млрд долларов, - проинформировал российский президент. В Беларуси работают почти 2,5 тыс. предприятий с российским участием.

Беларусь и Россия сообща работают над продвижением интеграционных процессов на евразийском пространстве, подчеркнул российский президент. "Конечно, у нас много споров по этим вопросам, много интересов, которые пересекаются (иногда и не совпадают), но мы твердо намерены идти по этому пути, двигаемся вперед к общей цели", - заявил Путин.

Президент России отметил, что перед странами стоят схожие цели – повышение конкурентоспособности на внешних рынках. Среди приоритетных отраслей, в которых стороны рассчитывают на максимальный экономический эффект, Путин упомянул импортозамещение, промышленную кооперацию, сельское хозяйство, строительство, фармацевтику, госзакупки.

В свою очередь, Александр Лукашенко призвал обеспечить необходимую загрузку уже действующих предприятий путем создания совместных программ по импортозамещению. По его словам, важнейшим приоритетом межрегионального взаимодействия является реализация производственно-кооперационных проектов в машиностроении, деревообработке, пищевой, легкой промышленности. "Следует обеспечить необходимую загрузку уже действующих предприятий путем создания совместных программ по импортозамещению. Тогда наши производства смогут развиваться в интересах двух стран, - подчеркнул Александр Лукашенко. - На встрече в Сочи мы детально обсуждали этот вопрос. Надеюсь, в ближайшее время примем решения, которые снимут все препятствия в развитии совместных производств".

"Практически в каждом белорусском изделии, будь это трактор, большегрузный или автомобиль, бытовой прибор, есть российский компонент. В настоящее время более 8 тыс. предприятий двух государств связаны производственной кооперацией….  В России зарегистрировано примерно 50 совместных сборочных производств, создано около 160 субъектов товаропроводящей сети с белорусским капиталом», - подчеркнул Лукашенко.

 
 
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Российский президент заявил о необходимости вывести двустороннюю торговлю на уровень в 50 млрд долларов. Лукашенко говорил о совместных импортозамещающих...
 
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