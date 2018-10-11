Магазины обязали с 13 октября продавать больше белорусских яблок

Согласно документу количество наименований свежих отечественных яблок в перечнях товаров, подлежащих включению субъектами торговли в ассортиментные перечни товаров, увеличивается в два раза. Информация об этом опубликована на Национальном правовом интернет-портале.

Для магазинов с универсальным ассортиментом продовольственных товаров предусматривается от двух до шести наименований свежих яблок, в зависимости от площади торгового объекта. Для иных видов магазинов - не менее двух наименований.

Как пояснили в МАРТ, данный документ принят с целью обеспечения максимального насыщения потребительского рынка белорусской продукцией, с учетом высокого урожая яблок в республике в текущем году. О введении данной нормы МАРТ заранее проинформировал бизнес-сообщество и общественность, отметили в ведомстве.

При этом в постановлении оговаривается, что яблочным сезоном будет считаться период с июля по май. В июне белорусских яблок в магазине может быть меньше, чем оговорено в новом постановлении.

Постановление вступает в силу с 13 октября.