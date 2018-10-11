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Магазины обязали с 13 октября продавать больше белорусских яблок

12.10.2018 16:20 — Разное | Аргументы и факты  
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Магазины обязали с 13 октября продавать больше белорусских яблок
Фото из открытых источников

Согласно документу количество наименований свежих отечественных яблок в перечнях товаров, подлежащих включению субъектами торговли в ассортиментные перечни товаров, увеличивается в два раза. Информация об этом опубликована на Национальном правовом интернет-портале.

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Для магазинов с универсальным ассортиментом продовольственных товаров предусматривается от двух до шести наименований свежих яблок, в зависимости от площади торгового объекта. Для иных видов магазинов - не менее двух наименований.

Как пояснили в МАРТ, данный документ принят с целью обеспечения максимального насыщения потребительского рынка белорусской продукцией, с учетом высокого урожая яблок в республике в текущем году. О введении данной нормы МАРТ заранее проинформировал бизнес-сообщество и общественность, отметили в ведомстве.

При этом в постановлении оговаривается, что яблочным сезоном будет считаться период с июля по май. В июне белорусских яблок в магазине может быть меньше, чем оговорено в новом постановлении.

Постановление вступает в силу с 13 октября.

 
 
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Вступает в силу соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) №77 от 8 октября 2018 года.
 
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