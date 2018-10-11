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Альтернативного Нобеля по литературе получила француженка Мариз Конде
Лауреатом премии «Новой академии» Швеции, которая позиционируется как альтернатива Нобелевской премии по литературе, стала французская писательница Мариз Конде.
Жюри отметило ее книги за описание «ужасов колониализма и хаоса постколониализма».
Напомним,
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Лауреатом премии «Новой академии» Швеции, которая позиционируется как альтернатива Нобелевской премии по литературе, стала французская писательница Мариз Конде.
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