Изнасилование, поджог дома и наркотики. За что сидели в тюрьме известные футболисты

Весь футбольный мир следит за сексуальными похождениями Роналду и массовой дракой с участием Мамаева и Кокорина. Тем временем, это далеко не первые футболисты, загремевшие в скандальные ситуации. SPORT.TUT.BY вспоминает игроков, которым пришлось провести время за решеткой.



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Эдуард Стрельцов

Известный советский футболист и легенда московского «Торпедо» Эдуард Стрельцов был невероятно популярен, будучи футболистом. Народная любовь сыграла против талантливого нападающего. Весной 1958 года форварда вместе с двумя друзьями задержали по подозрению в изнасиловании 20-летней девушки. Впоследствии всех кроме Стрельцова оправдали.

В то время в СССР история обсуждалась повсеместно. Во-первых, Хрущев, узнав о случившемся, дал указание максимально ужесточить наказание для футболиста. Также преследование «торпедовца» могло быть связано с отказом перейти в подконтрольные силовикам ЦСКА и московское «Динамо». А после чемпионата мира 1958 года Стрельцов заявлял о желании остаться в Швеции. Историки считают наиболее правдоподобной версию конфликта с Екатериной Фурцевой – одной из самых влиятельных женщин в партийной номенклатуре. Якобы игрок отказался жениться на ее дочери. Так или иначе в материалах следствия было много противоречий. Эдуарда Стрельцова приговорили к 12 годам заключения в Вятлаге, позже срок урезали до 7 лет. После освобождения форварду разрешили вернуться в футбол.

Брено

Воспитанник бразильского «Сан-Паулу» в 2008 привлекался в национальную сборную Бразилии до 23 лет. В том году проходили Олимпийские игры в Пекине, где «селесао» завоевали бронзовые медали. На защитника обратила внимание «Бавария». Сходу заиграть в немецком топе не получилось, на год Брено съездил в аренду в «Нюрнберг». Игрового времени стало больше.



Reuters

20 сентября 2011 года Брено попал в больницу в результате сильного пожара, вспыхнувшего в его доме. К счастью, защитник успел покинуть полыхающее здание, отделавшись синяками и отравлением угарным газом. Эксперты выяснили сумму ущерба, нанесенного дому защитника – полтора миллиона евро. Позже оказалось, что футболист был в доме один и сам поджог арендованное строение. Вдобавок, Брено был сильно пьян. В июне 2012 года он выступил перед мюнхенским судом. За попытку мошенничества со страховкой футболиста приговорили к трем годам и девяти месяцам тюрьмы. Чемпиону Германии повезло выйти досрочно и 18 декабря 2014 года он вернулся в Бразилию. С футболом Брено не завязал, сейчас он выступает за «Васко да Гама».

Адам Джонсон

В 2016 английская пресса называла экс-полузащитника «Сандерленда» мартовским котом. За год до этого футболиста сборной Англии задержала полиция по подозрению в педофилии. В суде Джонсон признался, что соблазнил 15-летнюю девушку, но полового контакта не была. Сама потерпевшая была фанаткой «черных котов» и персонально Адама Джонсона. Знакомые футболиста не удивились самому факту его связи со школьницей. По слухам, он никогда не отличался высокими моральными качествами. «Сандерленд» и Adidas разорвали контракт с опальным британцем. Деньги от продажи шикарного особняка должны были покрыть расходы дорогостоящих юристов, но дом ушел с молотка за бесценок.



Фото: Eurosport.com

Второго марта 2016 года суд вынес приговор футболисту. Дело, длившееся почти год, закончилось для игрока шестилетним сроком в тюрьме Лидса. И там Джонсону крепко доставалось от сокамерников. По словам заключенных, англичанин вел себя слишком развязно, всячески напоминая о своем звездном статусе. В клубе футболист зарабатывал 60 тысяч фунтов в неделю, а в тюрьме работал уборщиком за 11 фунтов. Однажды строптивому полузащитнику порезали лицо сокамерники, на что администрация ответила переводом потерпевшего в «Мурлэнд» возле Донкастера. Там ему выделили одиночную камеру и устроили тюремным парикмахером за 20 фунтов.

Диего Марадона

В бытность игроком экс-председатель правления брестского «Динамо» знатно куролесил, что, впрочем, не помешало ему стать одним из лучших футболистов прошлого века. Однако Диего не раз крепко залетал. В 1994 году форвард стрелял в журналистов из пневматической винтовки. Задел четверых человек, но ранения оказались легкими. Марадона отделался двумя годами и 10 месяцами условного срока с возможностью выезда из страны. С алкоголем и наркотиками аргентинец боролся очень долго.



Фото: Reuters

Еще во время выступлений за «Барселону» Диего пристрастился к кокаину. Как он потом говорил, белый порошок помогал ему перебороть чувство неловкости в новом обществе. В 1994 году наркотрипу футболиста помешали полицейские. Марадону арестовали по обвинению в хранении наркотических веществ, у него обнаружили 36 граммов кокаина. Проведя четыре дня за решеткой, аргентинец вышел на свободу под очень большой залог. Впоследствии суд приговорил его к полутора годам условного заключения.

Тони Адамс

Одиозный капитан «Арсенала» выиграл четыре чемпионата Англии и навсегда вписал свое имя в историю «Арсенала». С 1988 по 2002 год Адамс был капитаном «канониров». Однако один из лучших защитников девяностых любил выпить.



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На одном из матчей болельщики вывесили баннер с надписью «Пьяная оборона». Рядом с Адамсом были другие защитники лондонцев, также любившие пропустить рюмочку. Пристрастие к выпивке появилось у Адамса еще в восьмидесятых годах. Как-то раз мертвецки пьяный футболист упал на тротуар, получив сотрясение и почти 30 швов на шальную голову. В 1991 году защитник провел за решеткой четыре месяца за вождение в нетрезвом виде. После освобождения хотел завершать игровую карьеру, но руководство отговорило. В 2000 году Тони Адамс открыл реабилитационный центр для спортсменов с алкогольной и наркотической зависимостью.

Джоуи Бартон

До Марио Балотелли в раздевалке «Манчестер Сити» был бэдбой местного пошиба. Во время рождественской вечеринки Джоуи затушил сигарету об глаз своего одноклубника. Смутьяна лишили 90 тысяч фунтов. Через год Бартон показал оголенную пятую точку фанатом «Эвертона». «Ириски» не простили дерзкого выпада своего воспитанника. «Горожане» выкатили рекордный штраф в 120 тысяч фунтов. Даже такая сумма не усмирила футболиста. Он не раз подкалывал родной клуб в дальнейшем.



Reuters

Фанаты не раз шутили, что Джоуи место в UFC. В этом была доля правды. Бартон дружил с боксером Рикки Хаттом и даже тренировался с ним. Весной 2007 года футболист перегнул палку, избив одноклубника Усмана Дабо. Из отведенных 6 месяцев в тюрьме полузащитник отсидел только 77 дней. На воле Бартон продолжил эпатировать неравнодушную к английскому футболу публику.

Георгий Деметрадзе

В девяностых грузинский футболист считался одним из самых перспективных нападающих в СНГ. Поиграл в «Фейенорде» и «Реал Сосьедад». Был на хорошем счету в «Локомотиве» и киевском «Динамо», а в 1999 году стал лучшим бомбардиром российского чемпионата, выступая за «Аланию». На излете насыщенной карьеры форвард вернулся в грузинский «Спартак-Цхинвали».



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Летом 2010 года Деметрадзе задержали сотрудники контртеррористического центра МВД по обвинению в связях с криминальными авторитетами. Следствие уверяло, что футболист был связан с сетью подпольных тотализаторов. Не сумев оправдаться, нападающий получил шесть лет тюрьмы, но спустя полтора года вышел по условно-досрочному освобождению. Во время отсидки Деметрадзе открыто поддерживали экс-игрок «Милана» Каха Каладзе и оппоненты грузинского президента Михаила Саакашвили.

Джордж Бест

Легенда английского футбола сполна оправдывал свою фамилию как на поле, так и вне его. Как-то он сказал: «В 1969 году я завязал с женщинами и алкоголем. Это были худшие 20 минут в моей жизни», – эти слова были жизненным кредо игрока. Выдавая уникальные шоу на поле, Джордж брал бутылку вина и мчал в ближайший бар знакомиться с новой подружкой. На следующий день на тренировку футболист шел с похмелья, а во время игр мог вырвать мяч у судьи из рук или закидать грязью.

Разгульная жизнь не помешала североирландцу выиграть Золотой мяч в 1968 году. За стадионом «пятый битл» жил на широкую ногу и вел антиспортивный образ жизни. Пьяные дебоши привели к тому, что в ноябре 1984 года Беста арестовали за вождение пьяным и нападение на полицейского. Рождество Джордж встретил в камере, борясь с вынужденной трезвостью. Через три месяца полузащитник вышел на свободу и снова запил. В 59 лет самого результативного полузащитника «Манчестер Юнайтед» не стало.