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Путин поделился впечатлениями от Могилева

12.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Могилеве поделился своими впечатлениями от города, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что Могилев «очень милый» город, и по дороге на встречу он любовался видами.

«Город, действительно, очень милый, симпатичный, прибранный, красивый. Мы ехали сейчас – любовались», – сказал Путин.

Кроме того, он поблагодарил жителей за гостеприимство и добавил, что местные власти поддерживают город «в очень приличном состоянии».

Лукашенко в свою очередь назвал город Могилев, входящий в состав его государства, «больше русским».

«Это отчасти и моя родина, я Вам рассказывал, где я ходил босиком, учился, работал, поэтому у меня хорошие воспоминания об этом городе», – поделился белорусский президент.

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко провели встречу в Могилеве.



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Теги: Могилев
 
 
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По словам российского лидера, Могилев «очень милый» город, и по дороге на встречу он любовался видами.
 
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