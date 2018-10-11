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Путин поделился впечатлениями от Могилева
12.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Могилеве поделился своими впечатлениями от города, сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер отметил, что Могилев «очень милый» город, и по дороге на встречу он любовался видами.
Кроме того, он поблагодарил жителей за гостеприимство и добавил, что местные власти поддерживают город «в очень приличном состоянии».
Лукашенко в свою очередь назвал город Могилев, входящий в состав его государства, «больше русским».
«Это отчасти и моя родина, я Вам рассказывал, где я ходил босиком, учился, работал, поэтому у меня хорошие воспоминания об этом городе», – поделился белорусский президент.
Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко
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По словам российского лидера, Могилев «очень милый» город, и по дороге на встречу он любовался видами.
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