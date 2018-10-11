Путин поделился впечатлениями от Могилева

Президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Могилеве поделился своими впечатлениями от города, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что Могилев «очень милый» город, и по дороге на встречу он любовался видами.

«Город, действительно, очень милый, симпатичный, прибранный, красивый. Мы ехали сейчас – любовались», – сказал Путин.

Кроме того, он поблагодарил жителей за гостеприимство и добавил, что местные власти поддерживают город «в очень приличном состоянии».

Лукашенко в свою очередь назвал город Могилев, входящий в состав его государства, «больше русским».

«Это отчасти и моя родина, я Вам рассказывал, где я ходил босиком, учился, работал, поэтому у меня хорошие воспоминания об этом городе», – поделился белорусский президент.