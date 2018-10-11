Ищу спутника. Как работали советские «социальные сети» и «сайты знакомств»?

С появлением Интернета, сайтов знакомств, социальных сетей и специальных мобильных приложений найти себе спутницу жизни или возлюбленного стало проще простого. Для этого даже не всегда нужно выходить из дома. «АиФ» вспомнил, как знакомились и искали свое счастье обычные советские граждане.

М/Ч БЕЗ В/П

Долгое время в Советском Союзе брачные объявления были под запретом, а в Уголовном кодексе даже действовала статья «Сводничество». Тогда под этим понятием имели в виду «корыстное посредничество между мужчиной и женщиной для содействия вступлению их в любовные отношения». Однако, как и во всех развитых странах, вместе с экономическим ростом в СССР начался кризис семьи. Браки стали заключаться все позже, а разводы - происходить все чаще.

Самореклама потенциальных женихов и невест практически всегда была однотипной. Через объявления в газетах люди сообщали свои имя, возраст, рост, требования к потенциальному спутнику или спутнице жизни, а также контактные данные. Дать объявление в печатное издание было по карману не каждому. Желая сэкономить на количестве символов в заметке, люди прибегали к сокращению слов.

«Познакомлюсь с м/ч без в/п, с в/о, ч/ю, с высокой з/п, с ж/п». То есть «женщина желает познакомиться с молодым человеком без вредных привычек, с высшим образованием, чувством юмора, с высокой зарплатой и с отдельной жилплощадью».

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КНИГИ

В конце 80-х годов стали выходить целые книги с брачными объявлениями. «Бюллетень брачных объявлений издается службой знакомств с целью помочь создать семью тем, о ком сообщено в объявлении, и тем, кто откликнется письмом», - писали в одной из них в 1988 году. Тираж такого бюллетеня составлял 160 тыс. экземпляров.

Судя по текстам в бюллетене, красивые брюнетки, эффектные блондинки, шатенки в возрасте, общительные молодые люди и высокие мужественные парни стремились найти свое счастье через подобную книгу объявлений. Цена обслуживания в организации, которая печатала объявления в книге и способствовала встрече одиноких сердец, обходилась в 100 рублей за шесть месяцев. При этом редакция обязательно требовала документы, подтверждающие холостое положение клиентов организации.

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СВАХИ

Популярностью пользовались и свахи, которые работали на свой страх и риск. Ведь правоохранители могли легко принять благие намерения за сводничество.

Ярко проиллюстрирована деятельность советских свах в мелодраме 1983 года режиссера Самсона Самсонова по сценарию Аркадия Инина «Одиноким предоставляется общежитие». Героиня актрисы Натальи Гундаревой в свободное от работы время устраивает судьбу своих подруг, посылая по почте их фотографии потенциальным женихам.

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