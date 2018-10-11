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Последние торги недели: евро и доллар упали

12.10.2018 16:33 — Разное | БДГ  
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В пятницу 12 октября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи российский рубль немного подорожал, доллар и евро, напротив, упали в цене.

Курс доллара подешевел в четвертый раз подряд на этой неделе, сегодня - на 0,0163 рубля до 2,1261 BYN за доллар. 

Курс евро также, как и доллар 12 октября подешевел, на 0,0075 рубля до 2,4663 BYN за евро.

Курс российского рубля вырос на 0,0105 рубля до 3,2227 BYN/100 российских рублей.

Ранее эксперты анонсировали, что текущая неделя не предполагает значимых событий на валютном рынке.

 

 
 
 
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В пятницу 12 октября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи российский рубль немного подорожал, доллар и евро, напротив, упали в цене.
 
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