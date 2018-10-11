Последние торги недели: евро и доллар упали

В пятницу 12 октября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи российский рубль немного подорожал, доллар и евро, напротив, упали в цене.

Курс доллара подешевел в четвертый раз подряд на этой неделе, сегодня - на 0,0163 рубля до 2,1261 BYN за доллар.

Курс евро также, как и доллар 12 октября подешевел, на 0,0075 рубля до 2,4663 BYN за евро.

Курс российского рубля вырос на 0,0105 рубля до 3,2227 BYN/100 российских рублей.