Беларусь готова внести вклад в продовольственную и ядерную безопасность ШОС

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Глава Совмина Сергей Румас принял участие в заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.

В своем выступлении Румас подчеркнул, что ШОС смогла укрепить международный авторитет и достичь поставленных целей в области экономики, региональной безопасности и культуре.



Белорусский премьер выразил уверенность в успешности взаимовыгодного сопряжения экономических потенциалов государств на пространстве организации. Эти идеи уже переросли в конкретные проекты, в том числе строительство "Одного пояса, одного пути". Беларусь гордится тем, что Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" становится настоящей жемчужиной "Одного пояса, одного пути", отметил Румас.



Премьер-министр также заявил, что Беларусь готова реализовать вместе с Шанхайской организацией сотрудничества проекты по укреплению продовольственной и ядерной безопасности. Как инициатор идеи "интеграции интеграций", страна стремится к выявлению новых точек взаимодействия в Большой Евразии и развитию практической экономической и инвестиционной кооперации в ШОС.



"Глава белорусского государства на саммите ШОС в Циндао выступил с предложениями, которые мы готовы наполнять практическим содержанием", - отметил Сергей Румас.



Шанхайская организация сотрудничества создана в 2001 году. Ее государствами-членами являются Индия, Казахстан, КНР, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Беларусь в 2015 году перешла из статуса партнера по диалогу в статус наблюдателя при ШОС.