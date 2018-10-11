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В Беларуси будет создана сеть ЭЗС. Ее оператором станет «Белоруснефть»
12.10.2018 16:15 — Разное | Ежедневник
фото: panram.ru
Программу создания государственной зарядной сети для зарядки электромобилей утвердил Совет Министров.
Соответствующее постановление правительства принято 10 октября, сообщила пресс-служба Совмина.
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Программу создания государственной зарядной сети для зарядки электромобилей утвердил Совет Министров.
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