В Беларуси будет создана сеть ЭЗС. Ее оператором станет «Белоруснефть»

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Программу создания государственной зарядной сети для зарядки электромобилей утвердил Совет Министров.

Соответствующее постановление правительства принято 10 октября, сообщила пресс-служба Совмина.



Программой планируется, что к 2030 году в Беларуси будет функционировать 1304 ЭЗС., в том числе 1224 ЭЗС в населенных пунктах и 80 − на всех основных автомагистралях с расстоянием между двумя ближайшими станциями 50−70 км. 25 супербыстрых электрозарядных комплексов будут установлены в городах областного подчинения и Минске, а также на основных автомагистралях с расстоянием между двумя ближайшими станциями 120−150 км. Отмечается также, что показатели развития сети ЭЗС могут быть скорректированы исходя из темпа развития парка электромобильного транспорта в стране и общемировых тенденций развития зарядной инфраструктуры.



Программа разбита на три этапа. До 2021 года включительно в стране появится 431 ЭЗС – в столице, областных городах и автодорогах категорий М и М/Е.

Второй этап будет реализован до 2025 года в случае роста числа электромобилей в Беларуси до 10 тыс. единиц. Третий этап предусматривается к реализации при условии увеличения парка электромобилей до 25 тыс. единиц и более.



Государственным оператором сети ЭЗС назначена государственная компания Белоруснефть, которая будет финансировать строительство комплексов за счет собственных средств.