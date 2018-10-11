Флекситарианство: почему в растительной диете видят спасение от климатической катастрофы

Если мир собирается бороться с изменением климата, нехваткой воды и загрязнением окружающей среды, то людям необходимо перейти на «флекситарианскую» диету, считают ученые.



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Она состоит преимущественно из растительной пищи и является ключевым элементом на пути к экологически устойчивому будущему 2050 года.

При этом необходимо вдвое сократить объем пищевых отходов и заметно повысить производительность сельского хозяйства, считают ученые .

Новое исследование о том, как производство и потребление пищи влияют на планету, вышло вслед за знаковым докладом Межправительственной группы экспертов по изменению климата.

Пищевая индустрия оказывает значительное влияние на изменение климата: истощает запасы пресной воды и загрязняет окружающую среду, прежде всего из-за избыточного применения азота и фосфора, отмечают авторы.

И это воздействие возрастает: по расчетам ученых, из-за роста населения планеты и доходов между 2010 и 2050 годами этот прирост может составить от 50 до 90%. Этого будет достаточно, чтобы исчерпать возможности Земли. Однако для предотвращения опасностей нужен системный подход, одного решения будет недостаточно, утверждают ученые. Авторы оценили потенциал так называемой «флекситарианской диеты» с точки зрения изменений климата. «Есть целый ряд здоровых диет, но общее в них будет то, что, согласно последним научным данным, в них всех преобладает растительная пища», — говорит ведущий автор — доктор Марко Спрингманн из Оксфордского университета. «Вы можете начать с диеты с небольшим количеством животных продуктов, кто-то называет ее средиземноморской, мы же называем ее флекситарианской диетой, а затем перейти к пескетарианской, вегетарианской и веганской, — мы попытались оставить самый консервативный вариант, но даже он предполагает лишь одну порцию красного мяса в неделю», — замечает Спрингманн. Если бы мир стал придерживаться этой диеты, то выбросы парниковых газов от сельского хозяйства уменьшились бы более чем вдвое. Но вместе с изменением диеты нужно поменять методы ведения сельского хозяйства — повысить урожайность существующих пахотных земель, рациональнее использовать водные ресурсы, ограничить использование удобрений и внедрить их вторичную переработку. «Мы посмотрели на улучшение урожайности самых насущных для здоровья сельскохозяйственных культур, таких как фрукты, овощи и бобовые, — говорит Спрингманн. — В прошлом было много инвестиций в устойчивые зерновые культуры, такие как кукуруза, но теперь нужно двигаться в сторону тех культур, которые нам нужнее. Мы также обратили внимание на повышение эффективности использования воды, на мониторинг и утилизацию удобрений — многие из них стекают в реки, создавая „мертвые зоны“ в океанах». Также, если вдвое сократить количество неиспользуемого продовольствия, то воздействие сельского хозяйства на окружающую среду снизится на 16%, подсчитали исследователи. «Пищевые отходы необходимо сокращать на всех звеньях пищевой цепи: от хранения, транспортировки, упаковки и маркировки — до изменений в законодательстве и бизнесе, продвигающих концепцию поставок без отходов», — говорит Фабриче де Клерк, научный директор компании EAT, финансировавшей исследование. Главное — чтобы эти решения внедрялись комплексно. «Прокормить 10 миллиардов человек возможно — но только если мы изменим стиль потребления пищи и способы ее производства, — считает Йохан Рокстрем, еще один автор исследования, недавно назначенный директором Потсдамского института изучения климатических изменений. — Все вместе позволит и планете, и людям остаться здоровыми». Исследование опубликовано в журнале Nature.