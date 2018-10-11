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Сельские сходы прошли в Хотимском районе

12.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Идея проведения сходов жителей сельских населенных пунктов по своей сути не нова. Это самый удобный способ оперативно обсудить существующие проблемы и определить пути их решения. На текущей неделе сельские сходы с участием заинтересованных служб прошли на территориях Беседовичского и Березковского сельсоветов.

Перед собравшимися выступили представители прокуратуры, РОЧС, энергонадзора, РГС, ЖКХ, ЦРБ, санстанции.
Приятно, что общение проходило не в виде монолога, а оживленным диалогом.
Обсуждались такие вопросы, как противопожарная безопасность, профилактика пьянства, правонарушений и преступлений на территории района, электробезопасность, правила пользования газом в быту, подробно разъяснена польза вакцинации против гриппа.
Ввиду того, что начался отопительный сезон присутствующим был продемонстрирован видеофильм об основных причинах пожаров. Как показывает статистика, с начала года на территории республики на пожарах погибло 382 человека, из них 9 детей. Согласитесь, цифры шокирующие, ведь зачастую трагедии происходят от невнимательности и пренебрежения простыми правилами безопасности.
В Беларуси началась традиционная для этого времени года прививочная кампания против гриппа. Однако, относительно вакцинации по-прежнему возникает множество вопросов и необоснованных страхов. Несмотря на то, что ученые побороли множество болезней, на сегодняшний день единственной эффективной профилактикой гриппа по-прежнему остается прививка. Эффективность вакцинации от гриппа очень высока — она составляет более 90%. Вакцина начинает «работать» в течение двух-трех недель после прививки, и ее эффект длится в течение года. Особенно необходимо прививаться, так называемой, группе риска, в которую входят: дети грудного возраста, люди пожилого возраста, люди с хроническими заболеваниями, а также лица, имеющих большое количество контактов в силу своей профессиональной занятости (учителя, врачи). Вакцинация людям, относящимся к группе риска, осуществляется бесплатно.
Традиционно много вопросов было к коммунальникам. Жители интересовались правилами содержания шахтных водозаборных колодцев, вывоза твердых бытовых отходов. Отдельно поднимался вопрос о содержании и состоянии коммунальной собственности, в частности дорог в а/г Беседовичи.
Традиционной стал показ аварийно-спасательной техники и оборудования, что доставило немало удовольствия школьникам.
В дальнейшем такие сельские сходы пройдут во всех сельсоветах.

Дмитрий ДМИТРИЕВ

 
 
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Идея проведения сходов жителей сельских населенных пунктов по своей сути не нова. Это самый удобный способ оперативно обсудить существующие проблемы и определить...
 
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