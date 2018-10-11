Коллектив «Пацеха» признан победителем конкурса белорусской песни в рамках регионального фестиваля «Глушанский хуторок»

Уже даже стало как-то привычным, что народные коллективы Хотимщины со всевозможных фестивалей обязательно привозят победы. Невольно пришло сравнение, что Хотимские артисты – это уже бренд. Вот видит человек какой-то продукт известной марки, и он уверен, что продукт этот качественный. Так и с нашими коллективами: вот слышат их зрители и не могут удержаться, руки сами начинают аплодировать, а ноги – пускаться в пляс.

Очередное тому доказательство – это Диплом победителя…

Стоп. Немного назад. В поселке Глуша Бобруйского района 6 октября прошел традиционный Региональный фестиваль народного творчества и ремесел «Глушанский хуторок». Как и всегда, он собрал множество участников из разных районов Могилевской области, а также из России, ведь фестиваль славится особым колоритом сельского праздника, который стремятся сохранить. Тем он и привлекает множество гостей.

В рамках праздника традиционно проходит и конкурс белорусской песни “Люблю цябе, Белая Русь!”. В этом году в нем приняло участие 17 коллективов из Бобруйского, Осиповичского, Кличевского, Хотимского, Славгородского и других районов Приднепровского края. Коллективам нужно было исполнить два разнохарактерных музыкальных произведения. И кто бы вы думали стал победителем конкурса? Естественно, хотимчане: народный ансамбль народной песни “Пацеха” (руководитель Ольга Шалганова).

Также в фестивале приняли участие мастера Дома ремесел: Татьяна Наумова, Татьяна Ковалева и народный мастер Республики Беларусь, педагог Детской школы искусств Нина Роговская.

Янина МАВИЧ