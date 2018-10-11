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Коллектив «Пацеха» признан победителем конкурса белорусской песни в рамках регионального фестиваля «Глушанский хуторок»
12.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
Уже даже стало как-то привычным, что народные коллективы Хотимщины со всевозможных фестивалей обязательно привозят победы. Невольно пришло сравнение, что Хотимские артисты – это уже бренд. Вот видит человек какой-то продукт известной марки, и он уверен, что продукт этот качественный. Так и с нашими коллективами: вот слышат их зрители и не могут удержаться, руки сами начинают аплодировать, а ноги – пускаться в пляс.
Янина МАВИЧ
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Коллектив «Пацеха» признан победителем конкурса белорусской песни в рамках регионального фестиваля «Глушанский хуторок»
Уже даже стало как-то привычным, что народные коллективы Хотимщины со всевозможных фестивалей обязательно привозят победы. Невольно пришло сравнение, что...
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