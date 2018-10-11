Ольга Федосенко учит детей видеть прекрасное

Бывает, жизнь заставляет мотаться по разным местам и с работой, может быть, неразбериха. А вот Ольга Федосенко успевает успешно совмещать работу мастера-методиста по ткачеству в Доме ремесел, и, одновременно, преподавателя изобразительного искусства в ДШИ, где Ольга Николаевна учит ребятишек 1-2 классов азам творчества. И это не конец, еще девушка работает в филиале Детской школы искусств в д. Тростино и а/г Забелышин.

— В первую очередь, вы ассоциируете себя, с какой профессией?

— Скорее я все же преподаватель ИЗО. Люблю рисовать, но и кроме этого у меня много увлечений. Даже муж это подметил. Бывает, когда начинаю что-то творить, интересуется, чем же займусь в этот раз? Меня постоянно влечет к чему-то новому, мне интересно учиться. Например, сейчас попробовала лепку из теста, до этого обучалась работе с фетром. И я не только улучшаю свои навыки в том или ином направлении, но и комбинирую их между собой. Ткачество тоже когда–то было для меня просто увлечением, но вот освоила его, хотя это очень кропотливый труд. Училась не один день этой технике и обучение еще не завершено. Тут важен опыт, стараюсь его нарабатывать.

В январе следующего года мы в Доме ремесел планируем открыть новое объединение, но это пока секрет. Скажу только, что это будет кружок для детей, связанный с работой с бумагой.

— Наверное, у вас весь дом полон вашими работами?

— Нет, самое интересное, то, что дома у меня очень мало моих работ. Обычно все дарю друзьям и знакомым. У кого-то праздник, кто-то попросил сделать, многое делаем вместе с ребенком для детского сада. Вообще, если кому-то понравилось мое творение, то отдаю его без раздумья. Мне никогда не жалко, а для себя всегда успею сделать. Лишь иногда оставляю, что-то очень дорогое сердцу.

— Ольга Николаевна, как не бояться попробовать себя в чем-то новом? Я вот, например, страшусь того, что у меня что-то не получится и «застреваю» на одном месте.

— Да, все увлечения и работа в том числе — это саморазвитие, ведь, надо понимать, что если не попробуешь, то и не научишься. Только методом проб и ошибок может получиться хороший результат. Думаете, у меня все всегда идеально получается с первого раза? Нет! Иногда что-то задумаешь, делаешь, а получается не то, что представлял. Вот и приходится переделывать по несколько раз.

— Бывает такое, что вы спать не можете: пришла в голову идея и нужно срочно ее воплотить в жизнь? Ведь художник у многих ассоциируется с хаосом. Комната, уставленная полотнами и перепачканная красками…

— Для такого разгула у меня нет ни места, ни времени. Много внимания уделяю своей семье. Но, признаюсь, что порой все же бывает такое, что невозможно даже лечь спать, что-то придумала и срочно хочу воплотить: нарисовать, слепить. И сна нет, но и вставать ночью с постели и рисовать тоже бессмысленно. У меня есть небольшая доска, на которой удобно рисовать даже на коленке, если есть возможность могу зарисовать то, что задумала.

— Ваши ученики радуют успехами?

— Да, они участвуют в различных конкурсах не только в Беларуси, но и в международных. Конкурсы ищу в Интернете или просто слышу от коллег, и отправляем с ребятами туда работы, – тут же демонстрирует Ольга Николаевна работы и Дипломы. – Вот ёлочка, например, сделанная из спичек, невероятно красивая, но при этом очень тяжелая.

Вот Диплом 3 степени Международного конкурса «Золотые руки». Вот за 1-ое место Международного конкурса «Золотая медаль-2018», — демонстрирует педагог-художник достижения своих воспитанников. – А это моя личная победа в конкурсе «Art Авангард»: делала Колядную звезду из соленого теста и получила 3 место. Представляете сколько участников в таких конкурсах. Победы – это приятно, они всегда дают толчок для новых идей.

— Да, действительно, некоторые работы выглядят так хорошо, что никогда бы не подумал, что это писал ребенок. Всегда интересовал вопрос: научить рисовать можно каждого или только человека с талантом?

— Я считаю, что рисовать, можно научить каждого, было бы желание. Конечно, когда ребенок приходит и ему совершенно неинтересно, если родители записали на кружок, чтобы не болтался без дела, а он и тут работать не готов, это будет сложно. Если же ребенок приходит с большим желанием и интересом, то он познает азы работы и учится гораздо быстрее, и может создавать настоящие шедевры. Ну и конечно, я не могу не отметить тех детей, которые приходят с настоящим талантом, работать с ними легче, так как они не боятся нового.

— Не понимаю, как можно научить ребенка рисовать? В чем основная суть работы педагога в таких уроках?

— Нюансов очень много. Главное даже не сам мазок, а фантазия, виденье! Это такая наука, в которой не может быть одного взгляда. Каждый видит по-своему. Иногда все смотрим в окно, где каждый видит что-то свое: свои цвета, тени, блики. Именно это самое интересное в нашей работе – не ограничить ребенка, а дать волю фантазии. Не просто научить держать кисть и карандаш в руках, но и помочь в формировании виденья того или иного предмета. Учу деток, что нет дерева просто зеленого, смотрите и ловите оттенки, учитесь смешивать цвета и искать новые.

— При таком широком спектре увлечений, посоветуйте, как не потерять себя?

— Никогда не поздно чему-то научиться! Всегда стоит пробовать что-то новое. Только развиваясь, мы можем чего-то достичь. Но и о своем основном направлении никогда не стоит забывать. Не бойтесь ошибаться.

А ведь, действительно, пока ты не попробуешь, ничего не выйдет. Вот я и сама после общения с Ольгой Николаевной решила попробовать воплотить в жизни свои задумки. Думаю, нет, теперь уверена, что у меня все получится!

Эльмира КАРПОВА.

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