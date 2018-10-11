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Супермамы Хотимского района Елена ГРИНЕВИЧ и Светлана ЛАРЧЕНКО

12.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Материнство — одно из важнейших предназначений женщины. Ни один мужчина не может выносить ребёнка, выкормить его грудью. Я не беру в зачёт американца Томаса Бити и британца Хэйдена Кросса, которые изначально родились девочками и прошли коррекцию по изменению пола.
Сегодняшние понятия о материнстве существенно отличаются от тех, которые бытовали в разные исторические эпохи. К примеру, в бедных пролетарских и крестьянских семьях очередная беременность не воспринималась как радость, ибо в семье появлялся «лишний рот», а женщина на время теряла былую работоспособность. И, напротив, смерть детей зачастую воспринималась положительно. Женщины из знатных семей считали зазорным грудное вскармливание и нанимали для своих младенцев кормилиц из бедных сословий.
Материнская любовь как норма стала формироваться только к концу XVIII века. Тогда стало модным – общаться с ребенком, а не любить детей — стыдно.
Если задаться вопросом, что такое материнский инстинкт большинство людей отвечают примерно так: «Это любовь матери к ребенку, стремление заботиться о нем и опекать, защищать от невзгод, готовность отдать свою жизнь за него» и т.п. Однако известны случаи, когда женщины убивают своих детей, собственноручно или в результате халатности. А что сказать о мамах, оставляющих своих крошек в роддомах, а женщины, ведущие асоциальный образ жизни, и просто-напросто забывающие кормить малышей?
И в то же время, известны истории, когда женщины жертвуют собственными жизнями ради спасения ребенка, годами переживают горе, связанное с гибелью сына или дочери, самоотверженно выхаживают тяжелобольных малышей, отказываясь от любых благ и комфорта…
Так существует ли вообще материнский инстинкт? Многолетние исследования показали, что материнское поведение формируется под влиянием трёх основных факторов: биологического (генетически заложенные формы поведения), социального (традиции материнства, принятые в обществе, влияние ближайшего окружения) и психологического (личная история женщины и опыт взаимоотношения с собственной матерью).
Елена Гриневич из тех женщин, которые никогда не употребляют фразу: «Я ничего не успеваю»
Каждый год накануне праздника — Дня матери перед коллективом редакции стоит дилемма, кто станет героинями наших публикаций? Как можно выбрать лучшую мать и по каким критериям её вообще оценивать? Несмотря на количество детей в семье, трудовые достижения, материальный достаток — тысячи матерей Хотимщины достойны слов благодарности, уважения и восхищения, поскольку быть мамой — не только огромное счастье, но ещё и огромный труд…
С особым уважением отношусь к женщинам, способным согреть теплом и любовью не только родных детей, но и чужих, по разным причинам лишенных родительской опеки. Таких я называю Супер Мамами. А благодаря психологу СПЦ Наталье Шобик недавно узнала, что в нашем районе проживает целая семейная династия супермам. Родные сестры Елена Гриневич и Светлана Ларченко уже много лет работают приемными родителями, еще одна их сестра Лариса также в свое время воспитывала приемного ребенка. В прошлом году Елена и Светлана были отмечены Почётными грамотами управления образования облисполкома за большой личный вклад в создание благоприятных условий для воспитания приёмных детей. Пообщавшись с обеими могу сказать, что у них разные темпераменты, разные судьбы, но одинаково развито чувство сострадания к чужому горю и высокое трудолюбие – качества привитые в детстве. К слову, их родители в своё время тоже приняли в свою семью детей. После того, как сын взял в жену девушку, выросшую в интернате, на семейном совете было решено забрать к себе и её двух сестер.
«Места всем хватит и без хлеба сидеть не будем», — говорил отец. Это при том, что у них с супругой было шестеро родных детей. Глава семьи был очень строгим, требовательным, но вместе с тем справедливым, недаром с лёгкой руки односельчан за ним закрепилось прозвище «прокурор», а мама была на редкость доброй и сострадательной женщиной
Этот жизненный урок доброты, сострадания и порядочности не прошёл даром для детей. На момент закрытия школы-интерната в Хотимске Елена Гриневич как раз трудилась техработником в спальном корпусе. Поначалу с разрешения администрации стала забирать одну из воспитанниц в гости на выходные, а в результате взяла ее насовсем, под опеку.
«Тётя Лена, у меня есть сестренка, она живёт в Круглянской школе-интернате», — рассказала однажды Светлана. Елена Михайловна посчитала своим долгом организовать встречу сестер и более того, взяла погостить 7-летнюю Лену на время летних каникул.
— Помню, мы повезли девочку обратно в школу-интернат, всю дорогу она ехала молча, а при расставании бросилась ко мне со словами: «Мамочка, не отдавай меня!». Всё внутри сжалось, глядя на слёзы ребёнка, у самой разрывалось сердце. Пошла к директору и заявила о своём намерении забрать её. Опустив все формальности, нам позволили уехать обратно вместе в этот же день, а все необходимые документы оформляли уже позже, — рассказывает Елена Михайловна.
— У вас двое родных детей, не было ли ревности с их стороны, когда в доме появились новые жители?
— Поначалу дочь несколько ревностно относилась к Светлане, но, когда у нас появилась Лена, наоборот девочки сплотились и стали как родные, вместе занимались уроками, вместе помогали мне по дому. Они и до сих пор как родные между собой, хоть имеют уже свои семьи.
— То есть, вы продолжаете общаться?
— Ну конечно же, мы выдали девчонок замуж, бываем у них в гостях, практически каждый день созваниваемся. Всё как в обычной полноценной семье. Если нужна помощь, они тут же как птицы слетаются в наш дом, невзирая на занятость и прочие обстоятельства, семейные праздники тоже отмечаем вместе.
— Вы довольны результатом своего материнского труда?
— Я горжусь всеми своими детьми. Девочки пришли к нам абсолютно не приспособленными к жизни. Умения стирать, готовить, консервировать, содержать дом в чистоте и ещё много других вещей, которыми по умолчанию должна владеть будущая хозяйка — девочки, проживающие в интернатных условиях, зачастую не получают. Вот, к примеру, наш Саша всегда удивляется, зачем вы учите стирать нас вручную, если есть машина-автомат? А я обьясняю, что когда ступишь в самостоятельную жизнь, не сразу человеку предоставляются все блага, нужно быть подготовленным к разным условиям, чем больше умеешь, тем лучше. Может по себе сужу, но оставь меня сейчас без средств к существованию, найду себе занятие, потому, как умею многое.
Но вместе с тем поддержка родителей никому не помешает и во взрослой жизни. Когда у одной из дочерей не заладилось с семьёй, мы всегда были рядом и не позволили в определенный момент сломаться, пойти, как говорят, по наклонной. Теперь всё хорошо, и я счастлива, когда приезжаю в гости, а меня радушно встречают мои хозяюшки, умеющие и на стол накрыть, и уют в доме создать. Я считаю, у меня получилось дать им то, чего не додали родители.
— А их биологические родители живы, пытались ли они их розыскать?
— Мама продолжает вести асоциальный образ жизни, но они не отказываются от неё и по возможности стараются навестить, помочь. Зерна доброты и сострадания пустили росточки и в них. Я считаю, мама, есть мама, это же родная кровь. Несколько лет у нас воспитываются Настенька и Саша, возможно, скоро они вернутся в свою биологическую семью. Если всё образуется, я буду только рада. Когда они пришли к нам, Настеньке было всего три года, и она несколько с тревогой смотрит на то обстоятельство, что мы можем расстаться. Мы окрестили детей в церкви, и я стала её крестной матерью, поэтому объясняю, что теперь будем поддерживать отношения всегда и в любой момент она сможет приехать к нам, как к себе домой.
Елена Михайловна признаётся, что особо остро прочувствовала, насколько важна поддержка семьи, близких, когда у неё случились проблемы со здоровьем. Она благодарна своему супругу, на которого всегда может опереться. Об Иване Гриневиче мы неоднократно рассказывали, и как о передовом труженике Хотимского льнозавода, и как о бывшем воине-афганце. Все общие семейные достижения, Грамоты размещены в доме на почётных местах, а ещё в гостиной имеется стена гордости, где красуются фотографии детей и родителей.

Мама — первое слово, главное слово

Супермамы Хотимского района Елена ГРИНЕВИЧ и Светлана ЛАРЧЕНКО

Похожая стена, увешенная фотографиями, имеется в доме и у Светланы Ларченко, проживающей в агрогородке Беседовичи. Второй мамой она стала для Миши, Виталия и Насти, а теперь воспитывает Эльвиру и Маргариту. Десятилетнего Мишу она взяла под опеку после гибели родителей, для неё он являлся племянником и крестником. Сейчас уже взрослый, живет в России и работает следователем по особо важным делам. Виталий и Настя — студенты. Эля попала в семью год назад, ходит в школу, а Риту взяли из дома малютки.
По примеру сестры Светлана Михайловна с супругом держит большое подсобное хозяйство: 2 коровы, свиньи, около 100 голов птицы (куры, гуси, утки, индюки).
— Когда не стало моего первого мужа, дочь уже училась и мне было невыносимо одиноко, работала в детском саду помощником воспитателя, а проживала недалеко от социального приюта, который раньше функционировал в Хотимске, там и присмотрела девочку Марину, правда прожила она у меня недолго, но это послужило началом моей новой профессии — воспитатель на дому, — рассказывает Светлана Михайловна. — Осознанно решилась на этот шаг, понимая, что детки зачастую приходят из проблемных семей. Всегда принимала их такими, какие они есть. Поначалу Виталька воровал, курил, а что поделаешь? Рос в такой среде. Для этого и предназначены приёмные родители, чтобы воспитывать, корректировать. В нашей семье любовь и забота делиться на всех поровну, и все имеют равные права, обязанности и привилегии. К примеру, если отмечаем День рождения, то подарки должны быть равноценные, чтобы никому не было обидно.
Сейчас задача Светланы Михайловны и её супруга Владимира Ивановича, как приёмных родителей, несколько усложнилась. Два года назад они взяли на воспитание непростого ребёнка. Девочка родилась болезненной, что привело к дальнейшему отставанию в развитии. Однако спустя 2 года жизни в приёмной семье врачи и психотерапевты не перестают удивляться прогрессу, которого удалось добиться родителям. До трёх лет малышка вовсе не слышала. У неё серьёзные проблемы со щитовидной железой, требующие постоянного приёма лекарств. Девочке провели операцию по восстановлению слуха и теперь она не только слышит, но и говорит. Усевшись с мамой на диван, с удовольствием рассматривает книжки с картинками, называя персонажей, изображённых на картинках.
Раньше от криков и истерик девочки гости старались спешно ретироваться, а сейчас они называют её солнышком в доме, настолько изменилась Рита, окутанная заботой и любовью.
Во время всех операций, нахождения Риты в больнице Светлане Михайловне по правилам койко-место рядом с ребенком не полагалось, а она упорно дежурила у кровати девочки, засыпая на кафельном полу. Каждая ли мать пойдёт на такие жертвы? И не секрет, что на лечение ребёнка уходят немалые средства из семейного бюджета. Опять же, выручает подсобное хозяйство.
— Скажите, вы могли в своё время отказаться взять Риту? — задаю откровенный вопрос.
— Обычно что-то подобное нас спрашивают в больнице, изучив её толстую медицинскую карту. Я не могла не взять её… Мне сложно пройти мимо бездомного котенка, а это человек, — говорит Светлана Михайловна и приносит мне семейные фотоальбомы. — В коридоре стояла делегация из восьми человек и когда девочку привели, Рита сразу направилась именно ко мне, обняла, будто ждала этой встречи всю свою маленькую жизнь. Пока мы беседовали с персоналом, у детей был обед, она отказалась кушать, сидела и смотрела на дверь… А вот мы с папой ведём её домой (показывает фотографии Светлана Михайловна, где они с мужем держат Риту за ручки, авт.).
— Ей подарен шанс свыше выжить при рождении, а вторым шансом стала наша семья и теперь мы сделаем всё, что в наших силах, — говорит Владимир Иванович.
Родители читают много профильной литературы, а в роли помощника-консультанта теперь выступает ещё и родная дочь Светланы Михайловны — Ольга, имеющая квалификацию педагога-дефектолога.
Супруги с иронией рассказывают о проделках Эли, которая никак не хочет ходить в школу и о том, как общество порой бывает жестоко к их детям. Неужели доброта и сострадание скоро изживут себя? Вряд ли. Пока есть на земле такие люди, как наши супермамы и их семьи, традиции гуманности будут передаваться из поколения в поколение.

 
 
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Материнство — одно из важнейших предназначений женщины. Ни один мужчина не может выносить ребёнка, выкормить его грудью. Я не беру в зачёт американца Томаса Бити и...
 
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