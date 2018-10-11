|
День матери
12.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
В Беларуси ежегодно 14 октября отмечается День матери.
На конец 2017 года численность женщин в стране составила 5070,3 тыс. (53,4% от общей численности населения).
В 2017 году 41,2 тыс. женщин впервые стали мамами;
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси ежегодно 14 октября отмечается День матери. На конец 2017 года численность женщин в стране составила 5070,3 тыс. (53,4% от общей численности населения). В 2017 году...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)