ГАИ оштрафовала на 55 базовых и лишила прав на 3 года тракториста из Молотковичей с 3,1 промилле алкоголя



В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, 11 октября в ОАО «Молотковичи» в присутствии руководителей и работников хозяйства, прошло выездное заседание ОГАИ Пинского РОВД.

На заседании рассматривался административный материал в отношении 43-летнего жителя аг. Молотковичи, механизатора предприятия. Тракторист, находясь на рабочем месте, 30 сентября около 9 часов утра в состоянии алкогольного опьянения управлял трактором марки «Беларус», но был задержан инспектором ОГАИ Пинского РОВД. В ходе медицинского освидетельствования установлено, что в выдыхаемом воздухе горе-водителя – 3,1 промилле алкоголя.

В ходе заседания рассмотрен также административный материал в отношении главного агронома данного хозяйства — 35-летнего местного жителя, выпустившего на линию водителя трактора без прохождения медицинского освидетельствования. По итогам рассмотрения административных материалов тракторист подвергнут денежному штрафу в размере 55 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года. Главный агроном — денежному штрафу в размере 8 базовых величин.