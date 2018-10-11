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Торжественный прием матерей прошел сегодня в райисполкоме

12.10.2018 — Разное | Ивьевский край  
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Без солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви,

без матери нет ни поэта, ни героя. Вся гордость мира – от матерей!

Сегодня прошел торжественный прием матерей в Ивьевском районном комитете. Мероприятие, посвященное Дню матери, стало в Ивье доброй традицией.

В начале торжества прекрасным гостьям были вручены букеты от районного руководства в знак уважения и благодарности за их ответственность, труд и любовь, которую они дарят детям.

От лица руководства Ивьевского райисполкома председатель районного Совета депутатов Александр Александрович Хвасько также сердечно поздравил виновниц торжества с Днем матери.

Также с православным праздником Покрова Божьей матери женщин поздравил настоятель храма святого мученика младенца Гавриила Белостокского протоиерей Вячеслав Пашкевич.

Торжественный прием матерей прошел сегодня в райисполкоме

В этом году на торжественный прием были приглашены 10 матерей района. Валентина Степановна Путик – мама двоих детей, учитель начальных классов государственного учреждения образования «Учебно-педагогический комплекс Юратишковский ясли-сад-средняя школа».  Татьяна Николаевна Яковец – мама троих дочерей, учитель по классу аккордеона Государственного учреждения образования «Ивьевская детская школа искусств». Наталья Станиславовна Санг – мама троих детей, старшая медсестра отделения сестринского ухода Юратишковской горбольницы учреждения здравоохранения «Ивьевская центральная районная больница». Ольга Евгеньевна Божелко – мама троих детей, работает в системе ОАО «АСБ Беларусбанк». Светлана Алексеевна Врублевская – мама троих детей, оператов свиноводческого комплекса коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Баума». Наталья Метаковна Баран – мама троих детей, бухгалтер филиала «Азот Агро» УСП «Новый Двор Агро».  Мария Юзефовна Дедуль – вырастила троих дочерей. Янина Иосифовна Куди – мама двоих детей, ведущий специалист отдела соцзащиты управления по труду и социальной защите Ивьевского райисполкома. Татьяна Ивановна Новицкая – прекрасная мама, управляющий отделением в животноводстве МТФ «Сурвилишки» КСУП «Трабы». Марина Тадеушевна Кучинская – мама троих детей, продавец 6 разряда Ивьевского филиала Гродненского облпотребобщества.

Торжественный прием матерей прошел сегодня в райисполкоме

Смотреть встроенную онлайн галерею в:
http://ivyenews.by/novosti/obshchestvo/item/4576-torzhestvennyj-priem-materej-proshel-segodnya-v-rajispolkome.html#sigProIdb5ad7ebb7d

Роль женщины в современном обществе очень ответственна. Наши женщины освоили множество профессий, работают почти во всех отраслях.

Но как бы там ни было, главное ее предназначение – быть матерью. В детях ее продолжение, а значит есть будущее и у страны! С праздником!

Торжественный прием матерей прошел сегодня в райисполкоме

Фото С. Зенкевича.

Подробнее в номере.

 
 
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Без солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви, без матери нет ни поэта, ни героя. Вся гордость мира – от матерей! Сегодня прошел...
 
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