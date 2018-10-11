Непотребительская логика жизни. Почему миллениалы – это новые бедные?

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Не надо ничего покупать, не надо ничем владеть, бери все в аренду – такой девиз приписывают сегодня молодежи. Но ее ли это мнение?

Специалист по пиару Павел Житю к думает по-другому:

- Вижу в ленте перепосты статьи - "Почему продвинутая молодежь больше не покупает авто и квартиры". Мол, "традиционное мерило успеха - собственные квартира и автомобиль - уже не актуальны". "Поколение современных молодых людей отличается от поколения своих отцов другими ценностями", "Сейчас в особом почете те, кто вкладывает деньги в опыт и впечатления: путешественники, экстремалы, стартаперы".

Не надо ничего покупать, не надо ничем владеть, бери все в аренду, шэринг экономи, коливинг и прочий ко-ко-ко для поколений, которые не помнят советский строй.

Я уверен, что таким образом глобальное левачье просто отрабатывает некий социальный заказ на оболванивание новых бедных. Потому что эти "миллениалы" - это и есть новые бедные. Прекариат, если угодно.

И чтобы отвлечь их от неприятных мыслей, почему его дед/отец смогли купить дом, а он уже нет - скармливается вот эта шняга, что владеть ничем не надо, кроме айфона.

А почему они не могут купить - мне кажется, тоже понятно. Вот на примере Австралии, который мне знаком. В 60-70 годы в Австралии можно было купить жилье. Оно стоило вменяемых денег. Семьи могли выплачивать ипотеку - вполне безболезненно.

Но потом глобальный капитал вывел производства в Китай. Благодаря этому, с одной стороны, в самой грязной реке мира - Рейне - появились лебеди, а с другой - неожиданно, кто бы мог подумать - китайцы начали богатеть. А богатые китайцы, также как россияне, не хотят инвестировать на родине. И они начали скупать жилье в Австралии. И квартира из … и палок в Сиднее стала стоить полтора миллиона долларов. And growing.

Раньше в Австралии был завод, который делал машины Holden. На нем работали австралийцы. Которые в золотые 60-70е покупали жилье в ипотеку. А потом Шевроле вывел производство в Таиланд, и эти австралийцы пошли на пособие, скорее всего. Я как раз тогда жил в Австралии, когда закрывали завод - помню, в обществе была жаркая дискуссия на эту тему.

И именно в этот момент вдруг начали массово появляться упоительные истории, какой это геморрой иметь свое жилье, какой это геморрой сдавать свое жилье в аренду, как неудобно и дорого иметь свою машину, когда есть юбер и так далее.

Если аргумент про машину в городе еще можно принять, то я так и не могу найти ни единого аргумента в пользу съемного жилья против своего.

Вместо того, чтобы признать, что уровень жизни реально упал и новые поколения просто не могут позволить себе такое же домохозяйство, как их деды и родители - разводится вот эта левая муть.

А что он упал - это, по-моему, факт. В 60-е годы на Западе в домохозяйствах среднего класса мужчина мог содержать семью с неработающей женой и несколькими детьми. К 80-м, чтобы сохранить текущий уровень жизни, пришлось выходить на работу обоим. Правда, феминизм быстро объяснил среднему классу, как это правильно и прогрессивно. А детей - в ясли с месяца, а лучше вообще их не иметь.

Собственно, я связываю падение жизненного уровня в развитом мире с его ростом в развивающемся. Выиграли от переноса производства в Азию только акционеры глобальных корпораций, которые серьезно сократили косты на производство. А выиграл ли городок Флинт в ржавом поясе - об этом смотрим фильм Майкла Мура

А главный для меня вопрос в этой новой непотребительской логике жизни - это чем собирается оплачивать аренду жилья миллениал, когда он выйдет в тираж. Видимо, воспоминаниями о впечатлениях? Ну или сгонят всех в социальные дома - будет такой евроаналог коммуналок?

Загадочно, в общем.