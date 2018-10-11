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Банк ВТБ (Беларусь) запустил мобильное приложение для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
«Мы всегда стремимся сделать наше сотрудничество с клиентами современнее, проще и эффективнее. Новый сервис позволяет осуществлять платежи и контролировать процесс перечисления денежных средств, используя мобильное устройство. Для полноценного использования приложения «VTB Business» необходимо иметь текущий (расчетный) счет в банке ВТБ (Беларусь) и использовать для расчетно-кассового обслуживания систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк». При этом наглядно ознакомиться с функциональностью приложения можно используя демо-версию», - отметил Алексей Скок, начальник отдела разработки и поддержки продуктов Департамента развития малого и среднего бизнеса.
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Банк ВТБ (Беларусь) запустил мобильное приложение для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) сообщает о запуске мобильного приложения VTB Business - мобильного банка для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
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