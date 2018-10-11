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Еще одна пилорама в огне

12.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Еще одна пилорама в огне
На этой неделе в районе произошло два пожара. Горели пилорамы.

В среду после полуночи спасатели получили информацию от дежурного железнодорожной станции о пожаре на пилораме в поселке Мельново, принадлежащей ОАО «Свислочьремстрой». Горел один из трех деревянных навесов для проведения работ по распиловке древесины размером 5х12 метров. Работникам МЧС удалось спасти рядом расположенные деревянные постройки, 35 кубометров пиломатериалов, 2 деревообрабатывающих станка.
Огнем уничтожены деревянный навес и деревообрабатывающий станок.
Не прошло и суток, как произошел еще один пожар, но уже на территории бывшей пилорамы по улице Ленина в г. п. Порозово. Сообщение о возгорании было получено в 13.44.

Еще одна пилорама в огне

 

На место происшествия оперативно направлены восемь боевых расчетов. По прибытии первого подразделения огнем была полностью охвачена кровля здания, горело деревянное перекрытие. Благодаря слаженности действий всех служб пожар ликвидирован и не допущено распространения огня на близлежащие строения жилого фонда.
По фактам пожаров проводится служебная проверка и устанавливается причина возгорания.

 

Марина ЯНЮК.

 
 
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На этой неделе в районе произошло два пожара. Горели пилорамы.
 
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