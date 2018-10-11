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Еще одна пилорама в огне
12.10.2018 — Разное | Свислочская газета
В среду после полуночи спасатели получили информацию от дежурного железнодорожной станции о пожаре на пилораме в поселке Мельново, принадлежащей ОАО «Свислочьремстрой». Горел один из трех деревянных навесов для проведения работ по распиловке древесины размером 5х12 метров. Работникам МЧС удалось спасти рядом расположенные деревянные постройки, 35 кубометров пиломатериалов, 2 деревообрабатывающих станка.
На место происшествия оперативно направлены восемь боевых расчетов. По прибытии первого подразделения огнем была полностью охвачена кровля здания, горело деревянное перекрытие. Благодаря слаженности действий всех служб пожар ликвидирован и не допущено распространения огня на близлежащие строения жилого фонда.
Марина ЯНЮК.
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На этой неделе в районе произошло два пожара. Горели пилорамы.
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