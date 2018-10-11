Матери передают в поколениях духовный код целого народа

Роль женщины — не просто дарить жизнь, а передавать особый духовный код, традиции народа будущим поколениям. Такое мнение высказала сегодня заместитель председателя ОО «Белорусский союз женщин» Лилия Ананич во время круглого стола «Актуальные вопросы улучшения здоровья женщин, укрепление престижа института семьи как основы благополучия общества и государства», передает корреспондент БЕЛТА.

«Женщины в нашей стране играют значительную роль в самых разных сферах жизни. Но, конечно, главная миссия женщины — материнство, дарить жизнь, — отметила Лилия Ананич. — Очень важно, что мамы несут духовный код, воспитывая своих детей добрыми, послушными, инициативными, целеустремленными, трудолюбивыми. Чтобы они дальше несли в мир добро, передавая этот код новым поколениям белорусов».

Она подчеркнула активную роль женщин в продвижении духовных и нравственных ценностей в обществе, в частности, через клубную работу. И предложила внедрять в практику объединяющие мероприятия наподобие «Очага семейного отдыха», фестиваля «Люблю-кормлю» в Солигорске. «Почему бы БСЖ не выступить инициатором создания «Энциклопедии семейного чтения», чтобы молодые мамы собирали книжки для детей с самого раннего возраста», — добавила Лилия Ананич.

Заместитель председателя БСЖ Антонина Морова отметила, что только официальный план мероприятий Недели матери в Беларуси в этом году включает более 60 пунктов, а есть и дополнительные, организуемые на разных уровнях в разных уголках страны, что говорит о всенародном признании праздника. По ее словам, в последние годы организация стала больше внимания в программе Недели матери уделять небиологическим мамам, институту замещающей семьи в целом, его роли в воспитании детей в здоровых условиях заботы и тепла.

Во время беседы прозвучали интересные статистические данные. Например, о том, что рабочее время женщин трудоспособного возраста в республике составляет в среднем 38 часов в неделю, 26 часов в неделю затрачивается на ведение домашнего хозяйства, в том числе уход за детьми. «По гендерному равноправию мы занимаем первое место среди всех постсоветских стран, а также входим в топ-30 стран мира, где индекс гендерного развития женщин выше, чем мужчин», — привела данные Антонина Морова. Она добавила, что соцопрос Белстата показал: более 80% женщин называют самой главной ценностью в семье здоровье.

Охране материнства и детства, репродуктивному здоровью белорусов на государственном уровне отводится целый блок программ и документов. И это, наряду с комплексом мер государственной социальной поддержки семей с детьми, важные факторы, благодаря которым все больше женщин решаются на второго ребенка и более, отметили участники встречи, но при этом добавили, что образовательные программы для будущих матерей и отцов, мероприятия по пропаганде здоровых семейных отношений и ценностей, особенно в среде молодежи, должны расширяться. Например, начальник отдела молодежных программ и проектов управления воспитательной работы БГУ Наталья Ярошевич рассказала об итогах опроса студентов, который показал рост числа молодежи, рассматривающей гражданский брак как норму.

Также собеседники акцентировали внимание на продвижении через пример семьи здорового образа жизни, инициативах по поддержке материнства в регионах, роли СМИ в укреплении семьи и нравственности как основы развития общества и государства.