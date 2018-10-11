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Галину Васильевну Скоковец чествовали с 70-летним юбилеем

12.10.2018 17:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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11 октября в администрации Ленинского района г. Бреста состоялось чествование Галины Васильевны Скоковец с юбилеем.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59660.php

Галину Васильевну Скоковец чествовали с 70-летним юбилеем

Галина Васильевна прошла трудовой путь от старшей пионерской вожатой Антопольской средней школы Дрогичинского района до инспектора Брестского областного отдела народного образования. 18 лет возглавляла отдел образования администрации Ленинского района г. Бреста. Эти годы стали годами активного развития системы образования района: введены в строй три средние школы, два детских сада, вспомогательная школа для детей с интеллектуальной недостаточностью. Дважды отдел образования Ленинского района становился победителем в областном соревновании среди отделов образования области.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59660.php

Галину Васильевну Скоковец чествовали с 70-летним юбилеем

На всех должностях Скоковец Галина Васильевна проявляла великолепные организаторские способности. Ее отличают любовь и преданность профессии, делу, которому она служила долгие годы. Общий стаж педагогической работы юбиляра составляет 52 года.

Работа Галины Васильевны по достоинству оценена государством: она награждена Почетной грамотой Верховного Совета БССР, нагрудными знаками “Выдатнік народнай адукацыі БССР”, “Отличник образования СССР”.

С юбилеем Галину Васильевну пришли поздравить руководство Брестского горисполкома, администрации Ленинского района г. Бреста, городской Совет ветеранов педагогического труда, руководители учреждений образования и, конечно, учащиеся.

Галина Васильевна и сегодня ведет активную общественную работу, она является председателем городского клуба “Руководитель”, активным участником проекта “Лето на даче”.

 
Теги: Брест
 
 
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11 октября в администрации Ленинского района г. Бреста состоялось чествование Галины Васильевны Скоковец с юбилеем. Галина Васильевна прошла трудовой путь от...
 
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