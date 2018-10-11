В преддверии Дня матери поздравили маму Валерия Хована

Средняя школа № 13 с 2008 года носит имя учащегося школы Валерия Хована, погибшего при выполнении воинского долга в Афганистане, награжденного Орденами Красного Знамени и Красной Звезды посмертно.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59658.php

Читать полностью в источнике с фото:





Накануне праздника Дня матери Пелагею Сидоровну Хован, мать героя, посетили с цветами, подарками и поздравили представители ГУО «Средняя школа №13 г. Бреста имени В.И. Хована», первичной организации ОО «Белорусский союз женщин» и совета лидеров молодежи администрации Ленинского района г. Бреста.

С праздником, Пелагея Сидоровна! Здоровья и долголетия! Спасибо за сына-героя!