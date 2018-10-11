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В преддверии Дня матери поздравили маму Валерия Хована
12.10.2018 17:46 — Разное | Виртуальный Брест
Средняя школа № 13 с 2008 года носит имя учащегося школы Валерия Хована, погибшего при выполнении воинского долга в Афганистане, награжденного Орденами Красного Знамени и Красной Звезды посмертно.
Накануне праздника Дня матери Пелагею Сидоровну Хован, мать героя, посетили с цветами, подарками и поздравили представители ГУО «Средняя школа №13 г. Бреста имени В.И. Хована», первичной организации ОО «Белорусский союз женщин» и совета лидеров молодежи администрации Ленинского района г. Бреста.
С праздником, Пелагея Сидоровна! Здоровья и долголетия! Спасибо за сына-героя!
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Средняя школа № 13 с 2008 года носит имя учащегося школы Валерия Хована, погибшего при выполнении воинского долга в Афганистане, награжденного Орденами Красного...
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