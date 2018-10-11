В предвыходные и выходные дни ГАИ усилит контроль на дорогах

Особое внимание ГАИ уделит контролю соблюдения скоростных режимов, выявлению водителей-бесправников и водителей, которые управляют автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Также сотрудники милиции пресекут нарушения ПДД пешеходами, велосипедистами и водителями мототранспорта, проконтролируют выполнение правил перевозки пассажиров (в особенности детей).



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В связи с интенсивным дорожным движением на загородных дорогах настоятельно рекомендуем водителям быть предельно внимательными в плотном транспортном потоке, выбирать безопасную скорость движения с учетом конкретной ситуации на дороге, отказаться от необдуманных перестроений, обгонов, опережений и резких торможений, быть взаимовежливыми.



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Пешеходом и велосипедистам необходимо строго соблюдать Правила дорожного движения, обозначать себя световозвращающими элементами.