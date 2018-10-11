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В предвыходные и выходные дни ГАИ усилит контроль на дорогах
12.10.2018 17:46 — Разное | Виртуальный Брест
Особое внимание
В связи с интенсивным дорожным движением на загородных дорогах настоятельно рекомендуем водителям быть предельно внимательными в плотном транспортном потоке, выбирать безопасную скорость движения с учетом конкретной ситуации на дороге, отказаться от необдуманных перестроений, обгонов, опережений и резких торможений, быть взаимовежливыми.
Пешеходом и велосипедистам необходимо строго соблюдать Правила дорожного движения, обозначать себя световозвращающими элементами.
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Особое внимание ГАИ уделит контролю соблюдения скоростных режимов, выявлению водителей-бесправников и водителей, которые управляют автомобилем в состоянии...
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