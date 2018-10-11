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В минувшие выходные в Барсуковском сельском Доме культуры прошел традиционный день открытых дверей под названием «Приходите в наш дом». В фойе всех посетителей встречали выставка рисунков юной художницы Анастасии Вербицкой и выставка поделок участников любительского объединения «Родная вёска».

На протяжении дня одно мероприятие сменяло другое. Так, в актовом зале прошла концертная программа с участием всех творческих коллективов Барсуковского СДК. Ведущие концерта Юлия Ероховец и Кристина Мытько рассказывали зрителю о работе Дома культуры и приглашали всех стать активными участниками кружков и студий. А юная ведущая София Пинчук поздравила всех с наступающими праздниками.

Свои новые номера дарили зрителю детский ансамбль песни «Зорачка», студия эстрадной песни «Хорошее настроение», образцовый танцевальный коллектив «Ника», студия эстрадной песни «Карусель», кружок художественного чтения «Вдохновение» и студия эстрадного танца «Mix Dance». Продолжился праздник шашечным турниром и дискотечно-игровой программой для детей и подростков.

Кристина МЫТЬКО, директор Барсуковского СДК.