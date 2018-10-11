В Смолевичском районе стартовала республиканская акция МЧС «Молодежь за безопасность», целью которой является формирование у молодых людей культуры безопасности жизнедеятельности, а также профилактика пожаров, гибели и травматизма людей.

В рамках акции активисты клуба юных спасателей-пожарных ГУО «Будаговский УПК детский сад-средняя школа» посетили многодетные семьи района. Родителям рассказывали о детской безопасности, подробно ознакомили их с возможностями мобильного приложения «МЧС Беларуси: помощь рядом». В каждой семье напомнили о необходимости установки автономного пожарного извещателя и о своевременной замене элементов питания в нем.





— Научите своих детей правильно действовать в случае пожара и вызывать спасателей. Побольше времени проводите вместе и ни в коем случае не оставляйте маленьких детей одних, — в каждом доме призывали родителей молодые помощники работников службы 101 Анастасия и Мария.

Акция «Молодежь за безопасность» продолжается!

Смолевичский РОЧС.