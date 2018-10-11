Дорогие женщины!

Коллектив 6-го зенитного ракетного дивизиона войсковой части 30151 поздравляет вас с Днем матери.

Желаем никогда не испытывать разочарований и беречь себя. Пусть ваши дети радуют вас, а семья всегда будет вашей тихой гаванью и надежной крепостью! Вы всегда вдохновляли и воодушевляли своей добротой, терпением, оптимизмом и верой. Вам не нужно премий, наград и медалей — вас заботит только благополучие собственных детей. Здоровья вам, терпения и сил! А мы, в свою очередь, обеспечим чистое небо над головой.

С уважением, Александр Стракович.