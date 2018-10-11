Владельцы электромобилей не будут платить дорожный налог с 14 октября

10 июля был подписан указ №273. Его цель – замотивировать беларусов покупать электромобили и ездить на них. Среди нововведений – владельцы электромобилей с 14 октября освобождаются от уплаты дорожного налога, пишет TUT.by.

Станции техосмотра уже знают о такой льготе, у водителей не возникнет трудностей получить разрешение. «Никаких сложностей для нас это не принесло. Просто при подаче документов для прохождения техосмотра владелец заявляет, что у него электромобиль. Инженер станции диагностики осмотрит машину, убедится, что она соответствует определению «электромобиль». Если все в порядке, то при подаче документов не понадобится показывать чек, подтверждающий уплату дорожного сбора», – сказали на одной из минских станций техосмотра.

По правилам ЕЭК ООН электромобиль – это транспортное средство без двигателя внутреннего сгорания. Гибридные модели вроде Opel Ampera или Mitsubishi Outlander PHEV, у которых есть и элетромотор, и ДВС, льготу не получат.

Также водителей электромобилей освободят от НДС при ввозе зарядных станций, не производимых на территории Беларуси. Выдавать заключение будет Минпром на основании заявлений от юрлиц или ИП, которые ввозят зарядные устройства. Еще одна льгота – владельцы земли могут устанавливать у себя зарядные станции, не изменяя целевое назначение участка.

К сожалению, нет никаких льгот на покупку электромобилей. Пока что только один банк выдает целевой кредит в евро под 5-6% для покупки таких авто или подзаряжаемого гибрида.

При этом власти год назад вернули таможенную пошлину на ввоз электромобилей. Теперь надо заплатить 15% от стоимости авто и докинуть еще 20% НДС от стоимости (с учетом пошлину). Из этого всего можно сделать выводы, что освобождение от дорожного налога вряд ли простимулирует беларусов покупать электромобили.

Сейчас в Беларуси зарегистрировано чуть больше сотни электромобилей, 35 из них – в Минске.