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Беларуский стартап попал в шорт-лист немецкой премии с призовым фондом в €100 тысяч

12.10.2018 17:21 — Разное | KYKY  
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Медтех-стартап из Беларуси Deep Dee попал в шорт-лист престижной международной премии Aspirin: Social Innovation Award 2018. Призовой фонд – сто тысяч евро, пишет dev.by со ссылкой на представителей компании.

Всего на премии выберут пять победителей, каждый получил по 20 тысяч евро на развитие и запуск своих проектов в бедных регионах планеты. Deep Dee работает на стыке медицинской техники и искусственного интеллекта. Команда создаёт механизм ранней диагностики болезней по фотографиям глазного дна. Их технология уже способна распознать сахарный диабет, в планах у предпринимателей научиться «видеть» и другие заболевания.

По словам технологического руководителя проекта Алексея Кузьменкова, «если мы получим поддержку людей и выиграем премию, команда получит возможность быстрее запустить проект в тех местах, где доступ к профессиональной медицине ограничен, и где это требуется в первую очередь детям. Например, в Африканских регионах».

Голосование за победителей премии 2018 года продлится до 25 октября.

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Медтех-стартап из Беларуси Deep Dee попал в шорт-лист престижной международной премии Aspirin: Social Innovation Award 2018. Призовой фонд – сто тысяч евро, пишет dev.by со ссылкой на...
 
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