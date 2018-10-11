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Корреспондент СТВ Дмитрий Боярович удостоен награды в рамках конкурса «Крепка семья – крепка держава»

12.10.2018 17:33 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Минске 12 октября наградили победителей конкурса среди представителей СМИ «Крепка семья – крепка держава», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Корреспондент СТВ Дмитрий Боярович удостоен награды в рамках конкурса «Крепка семья – крепка держава»

Не остался не замеченным и наш телеканал. Награды удостоен материал программы «Неделя» о многодетных семьях. Его автор Дмитрий Боярович. Репортаж рассказывает о трёх героинях (у каждой из них пятеро детей), все они удостоены Ордена матери.

Корреспондент СТВ Дмитрий Боярович удостоен награды в рамках конкурса «Крепка семья – крепка держава»

Дмитрий Боярович, СТВ:
Герои моего материала, за который телеканал удостоен такого диплома, приза – это три замечательные семьи, самодостаточные и что очень важно, многодетные. В каждой из которых по пятеро детей. В этих семьях царят взаимопонимание, взаимовыручка, это не шаблонные слова. Смотришь на них и просто завидуешь.

Корреспондент СТВ Дмитрий Боярович удостоен награды в рамках конкурса «Крепка семья – крепка держава»

Конкурс «Крепка семья – крепка держава» проводится в 11-й раз. В 2018 году в нём было представлено 110 работ от 70 редакций. Популяризация семейных ценностей и традиций – главная миссия творческого состязания, организатором которого выступает Министерство информации и Белорусский союз женщин.

Корреспондент СТВ Дмитрий Боярович удостоен награды в рамках конкурса «Крепка семья – крепка держава»

Светлана Ситникова, первый заместитель председателя Белорусского союза женщин:
За эту тематику очень серьезно берутся СМИ. Им это всегда удаётся, потому что всегда находятся семьи, всегда находится положительный пример, замечательный опыт, которым можно поделиться. А значит, этот конкурс будет жить.

Итоги конкурса «Крепка семья – крепка держава» подводятся в преддверии Дня матери. Его отметим в ближайшее воскресенье.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске 12 октября наградили победителей конкурса среди представителей СМИ «Крепка семья – крепка держава», сообщили в программе Новости «24...
 
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