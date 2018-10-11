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Корреспондент СТВ Дмитрий Боярович удостоен награды в рамках конкурса «Крепка семья – крепка держава»
Новости Беларуси. В Минске 12 октября наградили победителей конкурса среди представителей СМИ «Крепка семья – крепка держава», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не остался не замеченным и наш телеканал. Награды удостоен материал программы «Неделя» о многодетных семьях. Его автор Дмитрий Боярович. Репортаж рассказывает о трёх героинях (у каждой из них пятеро детей), все они удостоены Ордена матери.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Конкурс «Крепка семья – крепка держава» проводится в 11-й раз. В 2018 году в нём было представлено 110 работ от 70 редакций. Популяризация семейных ценностей и традиций – главная миссия творческого состязания, организатором которого выступает Министерство информации и Белорусский союз женщин.
Светлана Ситникова, первый заместитель председателя Белорусского союза женщин:
Итоги конкурса «Крепка семья – крепка держава» подводятся в преддверии Дня матери. Его отметим в ближайшее воскресенье.
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Корреспондент СТВ Дмитрий Боярович удостоен награды в рамках конкурса «Крепка семья – крепка держава»
Новости Беларуси. В Минске 12 октября наградили победителей конкурса среди представителей СМИ «Крепка семья – крепка держава», сообщили в программе Новости «24...
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