﻿ Валерий Малашко на V форуме регионов: «Особый разговор мы выстраиваем с регионами». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Валерий Малашко на V форуме регионов: «Особый разговор мы выстраиваем с регионами»

12.10.2018 17:18 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. До начала пленарного заседания Александру Лукашенко и Владимиру Путину удалось пообщаться в формате один на один, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Александр Лукашенко и Владимир Путин отметили, что встречаются часто, и в этом году запланировано еще несколько переговоров. Тем временем, общение в рамках Форума регионов продолжается. Только в пленарном заседании участвует порядка тысячи человек. Уже подписано более 70 документов о сотрудничестве и заключены контракты на общую сумму в полмиллиарда долларов.   

Валерий Малашко на V форуме регионов: «Особый разговор мы выстраиваем с регионами»

Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:   
Особый разговор мы выстраиваем с регионами. В частности Удмуртия, Самарская область, Брянск. Буквально недавно разговаривали с заместителем губернатора Пензенской области о том, что можем предложить на рынок лекарственных средств. Это большая линейка социальных препаратов по доступной стоимости. В России есть сегодня все, но в России нет той цены на лекарственные средства, которые есть у нас в Беларуси.   

Валерий Малашко на V форуме регионов: «Особый разговор мы выстраиваем с регионами»

Дмитрий Денисов, первый заместитель губернатора Калужской области (Россия):
Город Калуга побратим с Минском. Сегодня я подписал соглашение о сотрудничестве с Брестской областью. Мы уже наметили совместные проекты, визиты друг к другу, также обсудили возможность проекта логистического, который есть на территории Калужской области. Это крупнейший логистический центр в центральной России.   

Но не только экономика лежит в основе белорусско-российских отношений. Предстоящие два года являются знаковыми для братских народов: вместе мы будем отмечать 75 лет со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и юбилей Великой Победы. А следующий Форум регионов предложили посвятить вопросам молодежной политики.   

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. До начала пленарного заседания Александру Лукашенко и Владимиру Путину удалось пообщаться в формате один на один, сообщили в программе Новости...
 
Новости дня
Новости разные
 
ГАИ оштрафовала на 55 базовых и лишила прав на 3 года тракториста из Молотковичей с 3,1 промилле алкоголя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика