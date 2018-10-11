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Белорусский проект вышел в финал престижного конкурса. Вы можете помочь в голосовании

12.10.2018 17:40 — Разное | Tut.by  
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Белорусский медицинский IT-стартап вошел в шорт-лист престижной международной премии Aspirin: Social Innovation Award 2018. Победителя определит голосование, поддержать белорусов можно по ссылке.


Фото: Rockstart ‏/ twitter.com

Финалист Десятого сезона Social Weekend проект Deep Dee работает на стыке медтехники и искусственного интеллекта. Команда создает механизм ранней диагностики болезней по фотографиям глазного дна. Алгоритмы уже могут распознавать сахарный диабет, в планах в предпринимателей — научиться «видеть» и другие заболевания.

— Если мы получим поддержку людей и выиграем премию, то команда получит возможность быстрее запустить проект в тех местах где доступ к профессиональной медицине ограничен, и где это требуется в первую очередь детям. Например, в Африканских регионах, — рассказал технический руководитель проекта Алексей Кузьменков.

Проект Deep Dee зародился на хакатоне крупнейшего конкурса социальных проектов в Беларуси в 2017 году, а в 2018 вышел на международную арену. Команду отметили на Emerging Europe Award в категории Social Impact Startup of the Year.

Aspirin: Social Innovation Award 2018 — это престижная международная премия от Bayer Foundations для новаторов, продвигающих инновации в общество. Призовой фонд этого года 100 000 EUR, сообщается на официальном сайте. Грант направляется на развитие и запуск проекта в бедных регионах планеты.

Чтобы поддержать белорусов, нужно ввести свой e-mail в окошке на странице проекта на сайте конкурса и нажать кнопку submit. На почту придет письмо c просьбой подтвердить свой голос и перейти по ссылке из письма. Голосование продлится до 25 октября до 23:59:59 GMT.

В 2016 году по итогам народного голосования забрал проект по созданию детской мобильной клиники в Мексике, которая с помощью кукол-роботов налаживает коммуникацию между маленькими пациентами и профессионалами. В 2017-м по итогам народного голосования выиграл проект, решающий проблему диагностики рака молочной железы путем создания карманного устройства для скрининга.

 
 
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