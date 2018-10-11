Беларусь просит у России миллиард долларов на рефинансирование долга

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Однако в будущем году российская сторона готова говорить лишь о 630 миллионах.

Как сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, Россия в 2019 году рассмотрит вопрос о предоставлении Беларуси кредита на рефинансирование ранее выданного займа на 630 млн долларов, передает ТАСС .

Силуанов рассказал, что Беларусь запросила миллиард долларов, но это подразумевает все долги перед Россией и Евразийским фондом стабилизации и развития. "Мы сейчас говорим только о готовности рассмотреть вопрос рефинансирования основного тела по долгам перед РФ", - уточнил глава российского Минфина.

Силуанов также проинформировал, что сейчас стороны готовят предложения по компенсациям в рамках налогового маневра. «Пока еще договоренностей нет, пока мы ждем предложений от белорусской стороны и после этого сформулируем наши соображения», - пояснил министр, подчеркнув, что пока рано говорить о конкретной сумме.