"Капучино или образование?" Отчисленные "за политику" студенты собирают средства на обучение в Украине

Цель проекта - собрать средства на учебу в украинском университете на заочном отделении четырем несправедливо отчисленным студентам из Беларуси. Собранные средства помогут молодым людям не приостанавливать заниматься общественной деятельностью в нашей стране и совершенствовать ее через получение высшего образования.





Талантливые и активные молодые люди, которые хотят перемен в Беларуси, из-за своей общественно-политической деятельности были лишены возможности получить высшее образование на родине.





Так, Анну и Дениса отчислили по политическим мотивам, Екатерину давлением вынудили забрать документы из вуза. Но эти студентки и студенты настроены завершить образование и при этом продолжать свою активную общественно-социальную деятельность.





Они любят Беларусь, не хотят вывозить свой потенциал в другие страны и уверены в том, что высшее образование даст им возможность делать свое дело более качественно и эффективно.





Анисия, Екатерина, Анна и Денис уже поступили на заочное отделение в один из украинских университетов. Осталось только оплатить обучение. Всего 2000 чашек кофе, или 67 чашек ежедневно, и мечта получить высшее образование станет реальностью.













Для каких целей нужны деньги?





Параллельно с обучением в высшем учебном заведении студенты начнут в Беларуси информационный проект, в рамках которого познакомят белорусскую молодежь (и не только) с лучшими европейскими практиками реформ системы образования и студенческого самоуправления, которые сейчас проходят в Украине.





Они будут вести блоги, делать информационные материалы о реформах высшего образования, студенческое самоуправление, права студентов - все то, что может поспособствовать развитию студенческого самоуправления и акадэмистским свободам в Беларуси.





Поддержать проект можно через WebMoney: E102855561659



