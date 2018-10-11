|
Показуха наивысшего уровня: перед приездом Лукашенко красят пустые дома, предназначенные под снос!
По случаю приезда главы страны коммунальщики Гродно «стоят на ушах»: начали приводить в порядок даже дома, давно предназначенные под снос.
Вероятно, что президентский кортеж проедет по улице Горького, поскольку именно там вдоль улицы снаружи ремонтируются все дома, даже те, которые долгие годы стояли заброшенными, передает Белсат.
По-быстрому работники коммунальных служб оштукатуривают здания, готовят к покраске и даже устанавливают новые окна.
При этом внутренняя часть домов остается в аварийном состоянии, о чем свидетельствуют таблицы на задних частях зданий, которых не видно с главной улицы.
Приезд Лукашенко изначально планировался на 5 октября, однако до Гродно он так и не доехал. Визит перенесли на 19 октября, в связи с чем коммунальные службы взялись за работу, чтобы до понедельника город был подготовлен.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По случаю приезда главы страны коммунальщики Гродно «стоят на ушах»: начали приводить в порядок даже дома, давно предназначенные под снос.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)