С 12 октября пассажиров будут штрафовать, даже если у водителя не было билетов





Ряд нововведений касается использования электронных билетов при автомобильных пассажирских перевозках в регулярном сообщении, а также правил бронирования мест для проезда.

Нововведения для пассажиров

Как уже сообщалось, по новым правилам для покупки билета у водителя пассажиры будут обязаны входить в переднюю дверь автобуса. Если пассажир нарушает это требование, то отдельного наказания сейчас за это не предусмотрено.

В то же время если пассажир заходит в заднюю дверь и говорит, что не успел пройти к водителю и купить билет из-за заполненного автобуса, то это уже не примется в оправдание. Он заплатит штраф.

Случаи, когда у водителя закончились билеты, отдельно в правилах не прописаны. Но, как поясняли ранее в Минтрансе, в правилах предусмотрена обязанность пассажиров своевременно приобретать билеты и оплачивать проезд. Поэтому ответственность будет нести непосредственно пассажир, даже если у водителя нет билетов для продажи.

В новых правилах прописана необходимость прикладывать проездной к валидатору при входе и выходе из общественного транспорта. Это норма на будущее, когда будет внедрена система оплаты проезда в зависимости от того, какое расстояние проехал пассажир.

Нововведения для водителей

Водители должны придерживаться дресс-кода: иметь опрятный внешний вид, не носить во время работы домашнюю и спортивную одежду.

Также водителей обязывают отказаться от курения в салоне.