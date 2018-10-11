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С 12 октября пассажиров будут штрафовать, даже если у водителя не было билетов
Ряд нововведений касается использования электронных билетов при автомобильных пассажирских перевозках в регулярном сообщении, а также правил бронирования мест для проезда.
Нововведения для пассажиров
Как уже сообщалось,
В то же время если пассажир заходит в заднюю дверь и говорит, что не успел пройти к водителю и купить билет из-за заполненного автобуса, то это уже не примется в оправдание. Он заплатит штраф.
Случаи, когда у водителя закончились билеты, отдельно в правилах не прописаны. Но, как поясняли ранее в Минтрансе, в правилах предусмотрена обязанность пассажиров своевременно приобретать билеты и оплачивать проезд. Поэтому ответственность будет нести непосредственно пассажир, даже если у водителя нет билетов для продажи.
В новых правилах прописана необходимость прикладывать проездной к валидатору при входе и выходе из общественного транспорта. Это норма на будущее, когда будет внедрена система оплаты проезда в зависимости от того, какое расстояние проехал пассажир.
Нововведения для водителей
Водители должны придерживаться дресс-кода: иметь опрятный внешний вид, не носить во время работы домашнюю и спортивную одежду.
Также водителей обязывают отказаться от курения в салоне.
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Вступили в силу новые правила автоперевозок пассажиров.
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