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Жена, мама, труженица

12.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Жена, мама, труженица

В семье Витольда и Анны Кулик, животноводов из Новой Казаковщины, воспитываются пятеро деток. Двадцать лет назад познакомились тридцатилетний Витольд и девятнадцатилетняя Анна. 

Мы просто подходили друг другу


Жена, мама, труженица

Так сложилась судьба, что девушка после окончания школы вынуждена была пойти работать в местное хозяйство. Помогала матери на ферме доить коров, была животноводом, потом перешла на полеводство. Не ленилась, свои обязанности выполняла добросовестно, качественно. С ранних лет в работе и Витольд. С седьмого класса его утро начиналось в 4-5 часов — подрабатывал на ферме, затем бежал в школу, а после нужно было помогать родителям по хозяйству. Не знаю, как удавалось парню совмещать тяжелый сельский труд и учебу, но в аттестате Витольда самая низкая отметка — четверка, да и та одна.

Романтичным знакомство этой пары не назовешь, да и конфетно-букетного периода не было. Влюбились и решили создать семью.

— Мы просто подходили друг в другу, — резюмировал глава семьи и добавил:— Богатый с бедным — не пара. Любовь заканчивается банальным расчетом. А мы в социальном плане были равны. Живем без упреков и радуемся тому, что имеем. Нажили вот богатство — наших деток.

Дела семейные, общие


Жена, мама, труженица

— График у нас плотный. Чтобы успеть и на работе, и дома, делаем все вместе, — рассказывает Витольд Войтехович. — Не считаю для себя зазорным помыть посуду или убрать в комнате.

— Это еще кто посуду моет? — с улыбкой прерывает отца Настя.

— Ну да, теперь это на плечах нашей девочки, — смущенно соглашается с «претензией» Витольд. — Старшая Вероника уже заканчивает Вороновский колледж, будет швеей или продавцом, Женя поступил в Лидский лицей мелиоративного строительства. Настя учится в восьмом классе Дотишской школы и теперь старшая по домашним хлопотам. И на кухне похозяйничает, и в огороде, в сарае подсобит, и с малышней повозится.

Откровения дочери: «Сложно с детьми».


Жена, мама, труженица

— Девочки слушаются меня и помогают, — по-взрослому рассудительна в разговоре Нас-тя. — Полинка любит в воде плескаться и все рвется посуду мыть. Снежана — молодец, тоже старается. Очень любит рисовать, наверное, художницей будет. Правда, говорить ей сложно, из-за этого в школу не взяли. Логопед в детском саду занимается, некоторые «непослушные» звуки стала произносить правильно.

— Так, может, Настюша, ты воспитателем в будущем станешь? У тебя так ловко все получается с младшими сестренками.

— О, нет, — запротестовала девочка. — Сложно с детьми, такая ответственность. Я мечтаю стать кондитером, — заискрились глаза на веснушчатом лице Нас-ти. — Буду выпекать торты, готовить разные вкусности. Уже тренируюсь, любимый рецепт из интернета — рулет со сгущенкой. А первое, что попробовала сделать самостоятельно, — «ушки», мама научила.


Жена, мама, труженица

— А любимый предмет у тебя в школе какой?

— Наверное, физкультура. Учусь я не очень, — критично заметила школьница. — Тяжело, да и времени не хватает: обязанностей по дому много. Я не лодырничаю, не подумайте.

Полагаю, откровения тринадцатилетней Насти многим взрослым послужат поводом для глубоких размышлений о сущности жизни, судьбе человека и методах воспитания.


Жена, мама, труженица

О хлебе насущном


Жена, мама, труженица

— Нелегкий труд животноводов, — честно признается Витольд Войтехович, который вот уже тридцать лет на этой стезе. — Супругу жалко, все-таки не женская это работа. Платят нам немного.

— На домашнем хозяйстве живем, — добавляет Анна. — Три коровы, куры… Крупные покупки, как, например, телевизор, планируем не за месяц и не за два. Копим понемногу. Как многодетной семье государство выделило нам квартиру в Вороново, но переезжать туда не спешим. Пока пустые стены, обустроить все надо. Опять же вопрос с трудоустройством, домашнюю скотину придется сбыть. Вот Вероничка скоро пойдет на работу, еще один добытчик в семье. Будет полегче.

Наш разговор прервал неожиданный стук в дверь — на пороге показалась женщина:

— Слава богу, успела, — отдышавшись, заговорила она. — Я заведующая фермой, где трудятся Аня с Витей. Узнала, что из газеты к ним приехать должны, вот и пришла, чтобы рассказать о своих работниках. Трудяги, каких поискать надо, усердные, честные и очень простые люди. Поддержать таких надо.

Помощи со стороны супруги особо не ждут, но от нее не отказываются. К примеру, в прошлом году КСУП «Дотишки» выделило деньги на подготовку детей к школе — хорошее подспорье, своевременное. Только в этом году почему-то родителям она не положена. Может, ошибка вышла? Как и прежде, Витольду и Анне нужно одеть, обуть и купить все необходимое пятерым несовершеннолетним детям, хоть некоторые из них и не школьники.

О награде заслуженной


Жена, мама, труженица

В доме Куликов праздники отмечают не часто и скромно, в основном, это домашний тортик и сладости для детей. Нынешней осенью в календаре семейных празднований появился еще один повод — весомый. Анна Александровна Кулик в числе семерых жительниц нашего района указом Президента Республики Беларусь удостоена ордена Матери. Государственная награда — прекрасный подарок за материнство. А вручили его вчера в Гродно — на торжественном приеме от имени губернатора Владимира Кравцова. Искренне поздравляем!


Жена, мама, труженица

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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В семье Витольда и Анны Кулик, животноводов из Новой Казаковщины, воспитываются пятеро деток. Двадцать лет назад познакомились тридцатилетний Витольд и...
 
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