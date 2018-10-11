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Мама, я тебя люблю… (Видео)

12.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Мама, я тебя люблю… (Видео)

Короткая фраза подарит мгновения счастья, окрылит, с лихвой отблагодарит, помирит, защитит, а в некоторых случаях — обескуражит…

Школьники из Радуни это признание заложили в основу создания видеоролика ко Дню матери. Ребята говорили о любви своим мамам, неожиданно позвонив им. Реакции женщин были настолько разными! Кто-то просто молчал, скорее всего, сдерживая слезы радости. Кто-то встревоженно требовал продолжения разговора, мол, что случилось? А, может, это способ избежать наказания за полученную двойку? Другие расценивали это как «ярмарку небывалой щедрости» и способ что-то получить взамен. Но, тем не менее, ответное «люблю», бескорыстное, понимающее, всепрощающее, сердечное, услышали все мальчишки и девчонки… «Мы совсем не хотели вас напугать. Просто мы счастливы сказать вам то, что говорим очень редко: «Мы любим вас!» — успокоили родителей школьники.

Видеоролик Полины Толчковой был признан лучшим в номинации «Я и мамочка моя!» районного этапа областного конкурса «Все начинается с матери». Призерами стали Ангелина Гавдюль, воспитанница Вороновского ЦТДиМ, Евгений Комар из Заболотской школы, Лолита Пашкелевич из Дотишской и Артем Комиссаров из Начской.

Искренний порыв души — поэтическое признание ученицы Пелясской средней школы Ольги Ковалевич маме Светлане Куджме. Ее стихотворение «В жизни моей все сложилось непросто…» победило в номинации «Моя вторая мама» и заняло центральное место на литературной страничке «ВГ» в номере за 3 октября. Вторым местом отмечена «История земного ангела» о Гелене Вербель, которую рассказали о своей второй маме  Агата и Арсений Лесницкайте. На третьей ступеньке — фотопрезентация Олега Левдоровича из Больтишской БШ.

«Мама — пуговка, на ней все держится» — такое теплое название получила третья номинация в конкурсе. За своих «пуговок» детки особенно крепко держатся в многодетных семьях: мама научит, мама поможет и подстегнет. О ежедневных заботах и огромных сердцах любимых мамочек рассказы Вероники Казинской, учащейся Клайшанской школы (1-е место), Натальи Вечер, воспитанницы Радунского РЦТКиЭ (2-е), Дианы Шадюль и Анастасии Линго из Погородненской СШ (3-е). Видя такой пример перед глазами, ощущая каждой клеточкой материнскую любовь, в будущем девочки непременно должны стать лучшими мамами для своих деток.

«Сложное» должно снова стать простым

О любви к родителям чаще всего и так просто говорят маленькие дети. Взрослея, почему-то мы все реже произносим эти слова, не замечая ожидания ранимой души родного человека. На самом деле мамы в редких случаях ждут от детей бесконечного внимания к своей персоне. В большинстве случаев достаточно участия в делах, с которыми ей сложнее справиться, вечернего звонка с вопросом, как прошел день и все ли в порядке, простого «спасибо» за приготовленный ужин и слов: «Я люблю тебя, мама», «Ты самая лучшая на свете». Наверняка все это легко вам давалось в детстве. Вспомните.

Галина ШЛЕМПО.

Некоторые конкурсные видеопрезентации школьников, предоставленные Вороновским ЦТДиМ, можно посмотреть на нашем сайте

 
 
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Короткая фраза подарит мгновения счастья, окрылит, с лихвой отблагодарит, помирит, защитит, а в некоторых случаях — обескуражит… Школьники из Радуни это признание...
 
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