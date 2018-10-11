Продолжается ремонт в Радунской поликлинике





Радунская поликлиника ремонтируется с 2015 года. Сначала полностью преобразился ее второй этаж. В нынешнем году средства и силы направлены на первый. В фойе учреждения с начала октября кипит работа. Правда, из-за этого медпесонал работает в стесненных условиях, определенные неудобства испытывают и пациенты. Но строители ООО «ЛидРОС» работают хорошими темпами, без сомнений управятся с ремонтом до конца месяца. Помещение преобразится не только за счет современной отделки пола, стен и потолка, пространство перепланируется. По-новому будут обустроены и регистратура, и фойе, появится гардеробная комната для посетителей.

— Текущий ремонт ведется за счет средств районного бюджета, на его выполнение будет затрачено порядка 35 тысяч белорусских рублей, — рассказал главный врач Вороновской ЦРБ Александр Ануфриев. — Еще планируем отремонтировать лестницу, коридор, кабинеты и бытовые помещения на первом этаже. Предстоит ремонт и фасада здания.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

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