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Подарки, поздравления и цветы мамам родильного отделения и медперсоналу
12.10.2018 — Разное | Горецкий вестник
В рамках «Недели матери» работники отдела ЗАГС Горецкого райисполкома совместно с райкомом и первичной организацией ОО «БРСМ» БГСХА поздравили матерей в родильном отделении райбольницы, а также медперсонал с праздником — Днем матери
Фото Михаила ЛЕВЦОВА.
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В рамках «Недели матери» работники отдела ЗАГС Горецкого райисполкома совместно с райкомом и первичной организацией ОО «БРСМ» БГСХА поздравили матерей в...
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