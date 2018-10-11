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Память о героях былых времен незыблема

12.10.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Память о героях былых времен незыблема

Ежегодно 12 октября дорогой памяти едут в поселок Ленино нашего района делегации из Республики Польша и Дома польского в Могилеве, представители Министерства обороны Республики Беларусь, областного исполнительного комитета, районной вертикали власти, депутатского корпуса, общественных объединений, ветеранских организаций, трудовых коллективов, молодежи и школьников. Поляков и белорусов объединяет здесь общая история. В далеком 1943 году возле Ленино состоялось боевое крещение Первой польской пехотной дивизии им. Тадеуша Костюшко, воины которой провели свой первый жестокий и кровопролитный бой с солдатами вермахта. В той битве с фашистами воины Красной Армии и польские солдаты сражались бок о бок в составе 33-й Армии Западного фронта. Дивизия была сформирована на территории СССР из польских патрио­тов, жаждущих освобож­дения своей родины. За мужество и героизм в той битве 239 польских солдат были награждены советскими орденами и медалями, Юлиуш Гюбнер, капитан Владислав Высоцкий и пулеметчица Анели Кшивонь удостоены звания Героя Советского Союза. В братских могилах под давно выросшими и постаревшими деревьями покоятся 1711 советских и 502 польских воина.

Память о героях былых времен незыблема

Эти события 75-летней давности не утратили внимания, уважения и почтения нынешних поколений, потомков героев былых времен. Мемориальный комплекс, Музей советско-польского боевого содружества собирают на торжественные митинги сотни людей из Беларуси и Польши.

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

В этом году в торжествах по случаю 75-й годовщины исторической битвы в Ленино прибыла представительная польская делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом Рес­публики Польша в Респуб­лике Беларусь Артуром Михальски, делегация Республики Польша во главе с руководителем Ассоциации традиций Народного войска польского им.
З. Берлинга в Варшаве Казимиром Радзанеком, в которой самому возрастному участнику 89 лет, делегация Дома польского в г. Могилеве во главе с директором Юрием Журавовичем.
С белорусской стороны в митинге участвовали начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Республики Беларусь полковник Сергей Воронович, заместитель председателя Могилевского областного исполнительного комитета Руслан Пархамович, руководство Горецкого рай­исполкома во главе с первым заместителем председателя Сергеем Шацким, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Елена Колеснева, представители трудовых коллективов, жители поселка, студенты, школьники.

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Вначале участники мероприятия собрались возле известного памятника советским воинам, где была отслужена лития по погибшим, возложены венки, гирлянды и цветы от делегаций и общественности. В сопровождении военного духового ор­кестра участники прошли к месту захоронения польских воинов. Здесь состоялась имша по погибшим. К монументу также были возложены цветы и венки. Затем все направились к мемориалу с вечным огнем и музею советско-польского боевого содружества.
На митинге «Вечная память героям!» по традиции прозвучали гимны СССР, Республики Польша и Республики Беларусь. Перед присутствующими выступили Р. В. Пархамович, Артур Михальски, участник Великой Отечественной войны Алексей Николаевич Пустынцев,
Ю. А. Журавович, от молодого поколения — учащаяся колледжа Екатерина Шик.
Все выступающие были едины в том, что война никогда не должна повториться, наша общая память о Великой Отечественной незыблема, нетленна, неизменна. Она будет жить в сердцах будущих поколений.
Участники митинга минутой молчания почтили память всех погибших в годы войны. В такт метроному прозвучали пятикратные оружейные залпы, которые эхом разнеслись над исторической высотой военных лет 215,5, за которую в октябре 1943-го шли ожесточенные бои.
Делегации посетили экспозицию музея. От польской стороны был передан памятный подарок, высокие гости оставили записи в книге посетителей музея.

Галина КОЖЕВНИКОВА.

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Память о героях былых времен незыблема

Фото Михаила ЛЕВЦОВА.

 

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 65
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Ежегодно 12 октября дорогой памяти едут в поселок Ленино нашего района делегации из Республики Польша и Дома польского в Могилеве, представители Министерства...
 
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