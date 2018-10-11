Память о героях былых времен незыблема





Ежегодно 12 октября дорогой памяти едут в поселок Ленино нашего района делегации из Республики Польша и Дома польского в Могилеве, представители Министерства обороны Республики Беларусь, областного исполнительного комитета, районной вертикали власти, депутатского корпуса, общественных объединений, ветеранских организаций, трудовых коллективов, молодежи и школьников. Поляков и белорусов объединяет здесь общая история. В далеком 1943 году возле Ленино состоялось боевое крещение Первой польской пехотной дивизии им. Тадеуша Костюшко, воины которой провели свой первый жестокий и кровопролитный бой с солдатами вермахта. В той битве с фашистами воины Красной Армии и польские солдаты сражались бок о бок в составе 33-й Армии Западного фронта. Дивизия была сформирована на территории СССР из польских патрио­тов, жаждущих освобож­дения своей родины. За мужество и героизм в той битве 239 польских солдат были награждены советскими орденами и медалями, Юлиуш Гюбнер, капитан Владислав Высоцкий и пулеметчица Анели Кшивонь удостоены звания Героя Советского Союза. В братских могилах под давно выросшими и постаревшими деревьями покоятся 1711 советских и 502 польских воина.





Эти события 75-летней давности не утратили внимания, уважения и почтения нынешних поколений, потомков героев былых времен. Мемориальный комплекс, Музей советско-польского боевого содружества собирают на торжественные митинги сотни людей из Беларуси и Польши.









В этом году в торжествах по случаю 75-й годовщины исторической битвы в Ленино прибыла представительная польская делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом Рес­публики Польша в Респуб­лике Беларусь Артуром Михальски, делегация Республики Польша во главе с руководителем Ассоциации традиций Народного войска польского им.

З. Берлинга в Варшаве Казимиром Радзанеком, в которой самому возрастному участнику 89 лет, делегация Дома польского в г. Могилеве во главе с директором Юрием Журавовичем.

С белорусской стороны в митинге участвовали начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Республики Беларусь полковник Сергей Воронович, заместитель председателя Могилевского областного исполнительного комитета Руслан Пархамович, руководство Горецкого рай­исполкома во главе с первым заместителем председателя Сергеем Шацким, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Елена Колеснева, представители трудовых коллективов, жители поселка, студенты, школьники.









Вначале участники мероприятия собрались возле известного памятника советским воинам, где была отслужена лития по погибшим, возложены венки, гирлянды и цветы от делегаций и общественности. В сопровождении военного духового ор­кестра участники прошли к месту захоронения польских воинов. Здесь состоялась имша по погибшим. К монументу также были возложены цветы и венки. Затем все направились к мемориалу с вечным огнем и музею советско-польского боевого содружества.

На митинге «Вечная память героям!» по традиции прозвучали гимны СССР, Республики Польша и Республики Беларусь. Перед присутствующими выступили Р. В. Пархамович, Артур Михальски, участник Великой Отечественной войны Алексей Николаевич Пустынцев,

Ю. А. Журавович, от молодого поколения — учащаяся колледжа Екатерина Шик.

Все выступающие были едины в том, что война никогда не должна повториться, наша общая память о Великой Отечественной незыблема, нетленна, неизменна. Она будет жить в сердцах будущих поколений.

Участники митинга минутой молчания почтили память всех погибших в годы войны. В такт метроному прозвучали пятикратные оружейные залпы, которые эхом разнеслись над исторической высотой военных лет 215,5, за которую в октябре 1943-го шли ожесточенные бои.

Делегации посетили экспозицию музея. От польской стороны был передан памятный подарок, высокие гости оставили записи в книге посетителей музея.

Галина КОЖЕВНИКОВА.

















































































































































































































































Фото Михаила ЛЕВЦОВА.