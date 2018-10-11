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Память о героях былых времен незыблема
12.10.2018 — Разное | Горецкий вестник
Ежегодно 12 октября дорогой памяти едут в поселок Ленино нашего района делегации из Республики Польша и Дома польского в Могилеве, представители Министерства обороны Республики Беларусь, областного исполнительного комитета, районной вертикали власти, депутатского корпуса, общественных объединений, ветеранских организаций, трудовых коллективов, молодежи и школьников. Поляков и белорусов объединяет здесь общая история. В далеком 1943 году возле Ленино состоялось боевое крещение Первой польской пехотной дивизии им. Тадеуша Костюшко, воины которой провели свой первый жестокий и кровопролитный бой с солдатами вермахта. В той битве с фашистами воины Красной Армии и польские солдаты сражались бок о бок в составе 33-й Армии Западного фронта. Дивизия была сформирована на территории СССР из польских патриотов, жаждущих освобождения своей родины. За мужество и героизм в той битве 239 польских солдат были награждены советскими орденами и медалями, Юлиуш Гюбнер, капитан Владислав Высоцкий и пулеметчица Анели Кшивонь удостоены звания Героя Советского Союза. В братских могилах под давно выросшими и постаревшими деревьями покоятся 1711 советских и 502 польских воина.
Эти события 75-летней давности не утратили внимания, уважения и почтения нынешних поколений, потомков героев былых времен. Мемориальный комплекс, Музей советско-польского боевого содружества собирают на торжественные митинги сотни людей из Беларуси и Польши.
В этом году в торжествах по случаю 75-й годовщины исторической битвы в Ленино прибыла представительная польская делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Польша в Республике Беларусь Артуром Михальски, делегация Республики Польша во главе с руководителем Ассоциации традиций Народного войска польского им.
Вначале участники мероприятия собрались возле известного памятника советским воинам, где была отслужена лития по погибшим, возложены венки, гирлянды и цветы от делегаций и общественности. В сопровождении военного духового оркестра участники прошли к месту захоронения польских воинов. Здесь состоялась имша по погибшим. К монументу также были возложены цветы и венки. Затем все направились к мемориалу с вечным огнем и музею советско-польского боевого содружества.
Галина КОЖЕВНИКОВА.
Фото Михаила ЛЕВЦОВА.
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Ежегодно 12 октября дорогой памяти едут в поселок Ленино нашего района делегации из Республики Польша и Дома польского в Могилеве, представители Министерства...
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