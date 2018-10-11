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Показуха 80-го уровня: перед приездом Лукашенко начали красить пустые дома, предназначенные под снос!

12.10.2018 18:05 — Разное | UDF  
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Благоустройство улицы Горького перед визитом президента. Фото - Василий Молчанов / Белсат
По случаю приезда главы страны коммунальщики Гродно «стоят на ушах»: начали приводить в порядок даже дома, давно предназначенные под снос.

Вероятно, что президентский кортеж проедет по улице Горького, поскольку именно там вдоль улицы снаружи ремонтируются все дома, даже те, которые долгие годы стояли заброшенными.

Показуха 80-го уровня: перед приездом Лукашенко начали красить пустые дома, предназначенные под снос!

Благоустройство улицы Горького перед визитом президента. Фото – Василий Молчанов / Белсат

Показуха 80-го уровня: перед приездом Лукашенко начали красить пустые дома, предназначенные под снос!

Так выглядит дом, который назначили под снос, однако начали ремонтировать с внешней стороны. По-быстрому работники коммунальных служб оштукатуривают здания, готовят к покраске и даже устанавливают новые окна в дома, списанные под снос. При этом внутренняя часть домов остается в аварийном состоянии, о чем свидетельствуют таблицы на задних частях зданий, которых не видно с главной улицы.

Показуха 80-го уровня: перед приездом Лукашенко начали красить пустые дома, предназначенные под снос!


Показуха 80-го уровня: перед приездом Лукашенко начали красить пустые дома, предназначенные под снос!


Показуха 80-го уровня: перед приездом Лукашенко начали красить пустые дома, предназначенные под снос!


Показуха 80-го уровня: перед приездом Лукашенко начали красить пустые дома, предназначенные под снос!


Показуха 80-го уровня: перед приездом Лукашенко начали красить пустые дома, предназначенные под снос!


Показуха 80-го уровня: перед приездом Лукашенко начали красить пустые дома, предназначенные под снос!

Благоустройство улицы Горького перед визитом президента. Фото – Василий Молчанов / Белсат

Приезд Александра Лукашенко изначально планировался на 5 октября, однако до Гродно он так и не доехал. Визит перенесли на 19 октября, в связи с чем коммунальные службы взялись за работу, чтобы до понедельника город был подготовлен.

 
Теги: Гродно
 
 
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По случаю приезда главы страны коммунальщики Гродно "стоят на ушах".
 
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