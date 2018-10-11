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Показуха 80-го уровня: перед приездом Лукашенко начали красить пустые дома, предназначенные под снос!
Благоустройство улицы Горького перед визитом президента. Фото - Василий Молчанов / Белсат
Вероятно, что президентский кортеж проедет по улице Горького, поскольку именно там вдоль улицы снаружи ремонтируются все дома, даже те, которые долгие годы стояли заброшенными.
Благоустройство улицы Горького перед визитом президента. Фото – Василий Молчанов / Белсат
Так выглядит дом, который назначили под снос, однако начали ремонтировать с внешней стороны. По-быстрому работники коммунальных служб оштукатуривают здания, готовят к покраске и даже устанавливают новые окна в дома, списанные под снос. При этом внутренняя часть домов остается в аварийном состоянии, о чем свидетельствуют таблицы на задних частях зданий, которых не видно с главной улицы.
Благоустройство улицы Горького перед визитом президента. Фото – Василий Молчанов / Белсат
Приезд Александра Лукашенко изначально планировался на 5 октября, однако до Гродно он так и не доехал. Визит перенесли на 19 октября, в связи с чем коммунальные службы взялись за работу, чтобы до понедельника город был подготовлен.
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Показуха 80-го уровня: перед приездом Лукашенко начали красить пустые дома, предназначенные под снос!
По случаю приезда главы страны коммунальщики Гродно "стоят на ушах".
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