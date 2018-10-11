Фотофакт: пьяный водитель ездил по Минску на авто без дверей



Фото: ГАИ





22-летний водитель ехал на «KIA» без дверей по улице Ваупшасова. При этом водитель был пьян — в его крови выявлено 0,79 промилле алкоголя.На нарушителя составили административные протоколы, а авто поместили на охраняемую стоянку.