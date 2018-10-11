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Фотофакт: пьяный водитель ездил по Минску на авто без дверей
Фото: ГАИ
22-летний водитель ехал на «KIA» без дверей по улице Ваупшасова. При этом водитель был пьян — в его крови выявлено 0,79 промилле алкоголя.
На нарушителя составили административные протоколы, а авто поместили на охраняемую стоянку.
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Ночью 12 октября внимание сотрудников ГАИ привлекло необычное авто.
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