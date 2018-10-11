Виктор Алкснис: Лукашенко загнан в угол. Россия хочет его списать



Виктор Алкснис. Фото: Wikimedia Commons

интервью

«Будучи в первой половине 2000-х депутатом Госдумы, могу утверждать: прямо-таки ощущалось, что Путин очень не любит Лукашенко. Соответственно, белорусский лидер начал отвечать тем же самым».

«Еще 10 лет назад Лукашенко мог рассчитывать на поддержку России — политическую, экономическую, на международной арене. Но по мере ухудшения отношений эта поддержка сокращалась. А сейчас Москва решила и вовсе списать Лукашенко — найти ему замену».

«Так что нынешнее послание Лукашенко, без сомнения, намекает о тех временах, и адресовано именно России, а не Западу».

По мнению политика, в ухудшении отношений стран вина лежит на двух странах, но Россия виновата больше.Одной из проблем было то, что уне сложились личные отношения:Бывший депутат признаёт, что Союзное государство фактически перестало существовать.Критикуети бывшего посла России, который, по его мнению, «занимался неизвестно чем».И поскольку с каждым годом личные отношения Путина и Лукашенко только ухудшались, белорусский лидер начал осознавать, что является лишним. И соответственно начал постепенно проводить политику, направленную на уход из сферы влияния России, считает бывший депутат Госдумы:Лукашенко прекрасно понимает, что остался один, считает Алкснис. И что он может рассчитывать только на поддержку внутри Беларуси.Политик обращает внимание на то, что Беларусь в годы войны была партизанским краем, и белорусы очень умело воевали против вермахта:Такие выпады в сторону России свидетельствуют о том, что Лукашенко загнан в угол, считает бывший депутат.По его мнению, назначение посломговорит о том, что Москва готовится если не к силовому варианту решения белорусской проблемы, то к варианту закручивания гаек.