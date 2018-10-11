Православные гимназистки подрались из-за срамного фото

Фото: Четвертая Власть

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Драка произошла 8 октября после первого урока в МОУ «Русская православная классическая гимназия имени преподобного Сергия Радонежского».уточнила глава городского комитета по образованиюи добавила, что в учебном заведении проводится проверка.Инцидент заинтересовал и региональную прокуратуру.— пояснили в ведомстве. Проверка по факту драки также ведется отделом полиции № 1 по Волжскому району.Официально причины драки не называются. По информации местного портала «Общественное мнение», причиной конфликта стало то, что одна из воспитанниц пригрозила обнародовать фото, на которых другая пьет алкоголь.Гимназия создана на базе средней общеобразовательной школы, имя Сергия Радонежского она носит с 2014 года. Учебное заведение располагается в историческом здании, построенном в центре города в 1810 году.