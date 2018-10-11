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Лукашенко ждут в Гродно. Весь город стоит на ушах

12.10.2018 17:31 — Разное | UDF  
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Иллюстрация с сайта kp.by
Ожидается, что глава государства прилетит в Гродно на вертолете.

Город гудит — в пятницу, 19 октября, в Гродно приезжает, вернее, прилетает, Александр Лукашенко, пишет местный ресурс s13.

Вчера в городе начались репетиции сопровождения кортежа, еще раньше в порядок начали приводить лесопарк и инфраструктуру в Пышках. В целом, по местам наибольшей активности можно даже судить про точки, которые, наверняка, посетит руководитель государства.

Традиционно Александр Лукашенко прилетит в Гродно на вертолете. На этот раз приземлится он в Пышках у областной больницы. Что только не делают в Пышках, наверное, только траву не красят — там президенту покажут крытые хоккейную площадку и футбольное поле. Активно приводится в порядок территория вокруг комплекса. Будущая пятница точно окажется сложной для гродненских автомобилистов — это показал вечер четверга, когда сотрудники ГАИ отрабатывали сопровождение кортежа, из-за чего «встало» полгорода.

Больше всего жалоб было у жителей микрорайона Форты, который не припомнит таких заторов.

Судя по расстановке сотрудников ГАИ, президент заглянет и в центр Гродно — горисполком/университет. К слову, не исключены и важные для города кадровые решения.

 
Теги: Гродно
 
 
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Ожидается, что глава государства прилетит в Гродно на вертолете.
 
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