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Дело в том, что коммунальщики решили предоставить гражданам, имеющим задолженности по услугам ЖКХ, «отсрочку» – теперь гродненцы могут рассчитаться по долгам в течение года, – информирует «Беларусь Сегодня».К слову, на данный момент совокупный объем долгов горожан составляет порядка 670 000 рублей. Также специалисты подсчитали, что в областном центре каждый 13-й коммунальный счет не полностью оплачен. При этом большая часть суммы приходится на пеню.Проблему предложили решить за счет акции «Встретим осень без долгов», одобренной городской мэрией. Граждане прозвали эксперимент «коммунальной амнистией». Суть его в том, что жители могут заключить договор на реструктуризацию долга, и в таком случае его поделят на части. Но при этом не будет начисляться пеня.– прокомментировала ноу-хау директор единого информационного расчетно-справочного центраТакже гродненцам предоставляется возможность обратиться за списанием пени. Главное, чтобы гражданин полностью рассчитался по основному долгу. В случае если эксперимент окажется удачным, то подобная инновация может быть внедрена по всей республике.