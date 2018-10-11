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Россия даст Беларуси в долг на выплату долга России
Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова
"В следующем году будем рассматривать вопрос по кредиту на рефинансирование погашения долга перед РФ, это сумма около 630 миллионов долларов", — сказал Антон Силуанов.
Беларусь с 2017 года ведет переговоры с Россией о предоставлении кредита на 1 миллиард долларов для рефинансирования части выплат по внешнему долгу страны.
Силуанов признал, что "запросная позиция была 1 миллиард долларов. "Но это подразумевает все долги: перед Россией, перед Евразийским фондом", — пояснил он.
"Мы сейчас говорим только о готовности рассмотреть вопрос рефинансирования основного тела по долгам перед РФ", — заявил Силуанов.
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Минфин РФ в следующем году рассмотрит вопрос о предоставлении кредита Беларуси.
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